Incendio nella sede dei vigili urbani | due morti e diversi feriti Arrestato un giovane

Due morti in un Incendio doloso nella sede della polizia di Mirandola. Un giovane arrestato : Due morti, due feriti gravi e 17 intossicati. È il bilancio di un incendio che si è sviluppato la notte scorsa nella sede della polizia locale di Mirandola, nel Modenese. L’incendio ha provocato un’esplosione che ha coinvolto un appartamento adiacente, al primo piano, dove sono morte le due persone, una signora anziana di 84 anni e la sua badante 74enne, mentre il marito sarebbe in condizioni critiche per il fumo ...

Incendio nella sede dei vigili urbani : due morti e diversi feriti. «Il rogo è doloso» : Due morti, due feriti gravi e 17 intossicati. È il bilancio di un Incendio che si è sviluppato la notte scorsa nella sede della polizia locale di Mirandola, nel Modenese. Secondo quanto...

Incendio nella sede della polizia municipale : morti e feriti - fermato un giovane : La tragedia a Mirandola, nel modenese. Due morti e diversi feriti gravi. Erano le 2.40 della notte quando un Incendio è...

Mirandola - Incendio nella sede della polizia municipale : due morti e tre feriti gravi. Arrestato un giovane : Due morti, tre feriti gravi e sedici intossicati. E' il tragico bilancio di un incendio avvenuto nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 maggio nella sede della polizia municipale di Mirandola (in provincia di Modena). Le fiamme si sono rapidamente sviluppate e il fumo è salito verso gli appartamenti

Modena - Incendio in deposito di rifiuti speciali : “Valori di inquinanti nella norma” : A seguito dell’incendio all’azienda di stoccaggio di rifiuti pericolosi Intereco in località Ubersetto di Fiorano Modenese (Modena), l’Arpa ha effettuato dei rilievi, ed ha reso noto che i valori di inquinanti registrati nell’area risultano “nella norma” ed è “esclusa la presenza di amianto” tra il materiale interessato dal rogo. Altri dati saranno disponibili nei prossimi giorni. Arpae ha spiegato ...

Mosso : Baite a fuoco nella notte. Si indaga sulle cause dell'Incendio : I bagliori delle fiamme avvistati dai vicini, e già visibili dalla provinciale, avevano preannunciato, poco dopo la mezzanotte, l'entità dell'incendio che ha preso in pieno due Baite dopo il Santuario ...

Tetto in fiamme nella notte ad Andonno : più di 4 ore di lavoro per spegnere l'Incendio : Ci sono volute più di quattro ore per domare l'incendio che nella notte ha divorato il Tetto di un'abitazione in via Soprana, ad Andonno, in provincia di Cuneo. L'allarme è scattato intorno alle 2, ...

Notre Dame : il presidente Mattarella andrà in visita nella cattedrale francese colpita dall’Incendio : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella mattina di giovedì sarà a Parigi per una rapida visita a Notre Dame, dopo l’incendio che ne ha distrutto parte del tetto e la guglia. Prima di recarsi ad Amboise per inaugurare la mostra su Leonardo con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente della Repubblica andrà nell’Île de la Cité – l’isola fluviale della Senna che ospita la cattedrale di Notre Dame–. Sarà ...

Incendio discarica Roma - nella Capitale oltre 100 sono abusive : al Collatino da mesi si aspettava una bonifica : Ci sono oltre 100 discariche abusive di varie dimensioni in tutta Roma. E ogni giorno almeno 300 tonnellate di rifiuti finiscono “in strada”, ovvero nei campi abbandonati, sotto ai cavalcavia, in aree private lasciate incustodite, vicino ai campi rom. Numeri ai quali l’Ama ormai non riesce a fare più fronte da sola. Questo solo all’interno del Comune capitolino. Perché poi andrebbero monitorate anche le situazioni poco fuori i confini ...

Incendio nella baraccopoli di Foggia - morto un 26enne del Gambia : Un giovane Gambiano di 26 anni è morto in un Incendio divampato la notte scorsa in una baracca del ghetto di Borgo Mezzanone, l'agglomerato abusivo sorto a pochi chilometri da Foggia. Le cause del rogo non sono ancora accertate. La baracca si trova nella zona interessata dagli abbattimenti delle scorse settimane. A quanto si è appreso, il corpo completamente carbonizzato della vittima, che non è stata ancora identificata, ...

Roma - Incendio in discarica abusiva : nube di fumo nella notte. VIDEO | : Il rogo in zona Collatina, alla periferia est della Capitale. Si tratterebbe di un'area in parte già sequestrata nei mesi scorsi. Non risultano feriti

Roma - Incendio in discarica abusiva : nube di fumo nella notte. VIDEO : Roma, incendio in discarica abusiva: nube di fumo nella notte. VIDEO Il rogo in zona Collatina, alla periferia est della Capitale. Si tratterebbe di un'area in parte già sequestrata nei mesi scorsi. Non risultano feriti Parole chiave: Roma ...

Roma - Incendio in una discarica abusiva : nube di fumo nella notte - : Il rogo in zona Collatina, alla periferia est della Capitale. Si tratterebbe di un'area in parte già sequestrata nei mesi scorsi. Non risultano feriti

Roma - Incendio in una discarica abusiva : nube di fumo nella notte : Roma, incendio in una discarica abusiva: nube di fumo nella notte Il rogo in zona Collatina, alla periferia est della Capitale. Si tratterebbe di un'area in parte già sequestrata nei mesi scorsi. Non risultano feriti Parole chiave: Roma ...