In viaggio per proteggere il pianeta

See you yesterday - due adolescenti in viaggio nel tempo per cancellare tracce di odio razziale : C.J. e Sebastian sono due adolescenti prodigi, appassionati di scienze ed amici per la pelle; insieme mettono a punto un sistema molto sofisticato in grado di riportarli indietro nel tempo grazie a degli zaini di trasferimento temporale. Partito come un semplice progetto da presentare ad una fiera scolastica di fine anno per ottenere una borsa di studio utile all’accesso al Collage, l’esperimento si rivela ben presto l'unico espediente ...

TIM Party regala tanti premi per Aladdin e un viaggio in Giordania per due persone : TIM ha lanciato una nuova iniziativa dedicata al film Aladdin e rivolta a tutti gli utenti iscritti al programma di fidelizzazione TIM Party L'articolo TIM Party regala tanti premi per Aladdin e un viaggio in Giordania per due persone proviene da TuttoAndroid.

Fuori porta - un viaggio alla scoperta della storia del gusto e dello stile italiani : Fuori porta è la mostra che celebra il gemellaggio storico tra Vespa, il colpo di genio che da più di settanta anni rivoluziona il nostro modo di spostarci, e La Cucina Italiana - storica rivista di cultura enogastronomica diretta da Maddalena Fossati Dondero - che attraverso una paziente e instancabile opera di diffusione della più autentica cultura del cibo, ha traghettato l’Italia dagli anni Trenta ai giorni nostri attraversando guerra, ...

La sua carne la mangiava perfino il Papa : buon viaggio Guerrino - storico macellaio : Aveva resistito, finché ha potuto, alla spinta inarrestabile della grande distribuzione, che solo tra Corso Mameli e Piazza Garibaldi aveva portato alla chiusura, un po' alla volta, di tutti e sette i ...

Chiara Ferragni alla Nasa - pronta per un nuovo sbarco sulla Luna? Ecco i veri motivi del viaggio : La missione spaziale di Chiara Ferragni che è partita, senza Fedez, alla volta di Washington per far visita alla Nasa. Il motivo? Ovviamente la più famosa influencer al mondo non sarà protagonista di un nuovo sbarco sulla Luna, ma a questo è legato il suo viaggio. Il 20 luglio del 2019 sarà il giorno del cinquantesimo anniversario del primo piede posato sulla Luna da Neil Armstrong. Chiara Ferragni è testimoniale della linea di orologi della ...

Chiara Ferragni alla Nasa - pronta per un nuovo sbarco sulla Luna? Ecco i veri motivi del viaggio : La missione spaziale di che è partita, senza , alla volta di Washington per far visita alla . Il motivo? Ovviamente la più famosa influencer al mondo non sarà protagonista di un nuovo sbarco sulla Luna , ma a questo è legato il suo viaggio. Il 20 luglio del 2019 sarà il giorno del cinquantesimo anniversario del primo piede posato sulla Luna ...

Decide di andare in vacanza con un’omonima della sua ex per non perdere il viaggio : Il canadese Jordan Axani è partito oggi in vacanza con Elizabeth Gallagher. Solo che non è la stessa Elizabeth Gallagher con cui era fidanzato e con cui aveva programmato il viaggio. Il ventottenne aveva prenotato il viaggio a maggio, un giro del mondo in tre settimane che doveva portare la coppia in paesi quali l’Italia, la Francia, l’India e la Thailandia. Ma le cose non sono andate come i due speravano, e qualche mese dopo Jordan e ...

Un viaggio al centro dell'acqua. Gli open day alla scoperta della #waterevolution di Gruppo CAP : Il primo previsto per la giornata del 9 maggio ha come meta il depuratore di Bresso-Niguarda, impianto all'avanguardia sul territorio nazionale che ospita uno dei progetti di economia circolare piu' ...

viaggio nelle città sostenibili : il senso di Lucca per il cibo : Il cibo inteso anche come strumento di governo del territorio è, per Lucca uno dei cardini della strategia verso la sostenibilità della città di Lucca. Il "Piano Intercomunale del cibo" è infatti uno strumento che vuole raccogliere una serie di iniziative e di progetti che possano favorire un migliore accesso al cibo di qualità a tutta la popolazione cittadina, ma anche a quella del territorio. Non solo, questo strumento è anche occasione per ...

Topolino celebra i 500 anni dalla morte di 'Leonardo da Paperdinci' : viaggio in Italia di Paperino con Qui - Quo e Qua : ... Qui, Quo, Qua e il grande gioco geniale', in cui un'avvincente caccia al tesoro ricca di enigmi da risolvere terrà impegnati i protagonisti in viaggio tra Paperopoli e l'Italia, fin dentro il mondo ...

Speciale difesa : Romania - nave-scuola Mircea salpa per tradizionale viaggio di addestramento : Bucarest, 06 mag 16:00 -, Agenzia Nova, - La nave-scuola Mircea della Marina militare romena, da 80 anni ambasciatrice della Romania sui mari e gli oceani del mondo, è partita per..., Rob,

“viaggio al centro della Scienza” per salvaguardare l’ambiente e combattere le fake news : Il riscaldamento globale, le piccole grandi azioni da cui partire per cambiare il mondo e impattare meno, il buon uso dell’energia. Sarà l’ambiente, nelle sue diverse sfaccettature, il filo conduttore della seconda edizione del “Viaggio al centro della Scienza”, la rassegna promossa dalla Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza per combattere bufale e fake news, portando la scienza tra la gente per offrirle, mediante il ...

Roma - l'11 maggio si svolgerà un viaggio nel passato alla scoperta di Torpignattara : Il prossimo sabato 11 maggio, a partire dalle ore 16.00, nella periferia di Roma, zona Torpignattara, si svolgerà una passeggiata memorabile alla scoperta di questa zona della città. Archeologi e storici dell’arte accompagneranno il visitatore lungo l’intero percorso che toccherà l’esplorazione delle splendide Catacombe dei SS. Marcellino e Pietro e i resti dell’Acquedotto Alessandrino....Continua a leggere

BULGARIA - viaggio PAPA FRANCESCO/ Diretta video "rispetto vita e gioia del perdono" : PAPA FRANCESCO, VIAGGIO in BULGARIA e Macedonia del Nord: Diretta streaming video. Il programma di oggi: 'la gioia del perdono'