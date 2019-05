ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Le misure Decreto sicurezza bis,e il Colle frenano Salvini Stallo permanente. Nell’ultimo Consiglio dei ministri prima del voto sì pieno solo alle nomine: ”approvazione preliminare” per la legge contro le Ong di Carlo Di Foggia Gli imbucati di Marco Travaglio Vedendo Carlo Calenda che s’imbuca all’adunata milanese di Salvini e dei suoi eurocamerati e molesta capannelli di leghisti in piazza Duomo, ci è tornato in mente il vecchio film Via Padova 46-Lo scocciatore, dove Alberto Sordi interpreta Gianrico, un giovane rompipalle, gemello del compagnuccio della parrocchietta di Mamma mia che impressione!. La sua missione è … Toh, per sgonfiare il pallone gonfiato basta la democrazia Domenica sera, lo show del Matteo Salvini smentito in diretta tv a Non è l’Arena, ci ha detto alcune cose sugli strumenti che ha la democrazia per far ritornare sulla terra i palloni ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio: Il Giletti su La7 che nessuno sarebbe sceso a terra, il conduttore g… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Maggio: Umbria, la farsa Pd: finte le dimissioni dell’indagata Marini - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Maggio: Conte sfida la Lega: “Sfiduciatemi ora”. Stop al dl Sicurezza -