Ilaria Cucchi | giornata significativa ed emozionante per costituzione parte civile

Stefano Cucchi - Arma e Difesa chiedono di essere parte civile al processo per il depistaggio. Ilaria : “Prima volta con noi” : L’Arma dei carabinieri e il ministero della Difesa hanno presentato istanza di costituzione di parte civile nel corso dell’udienza preliminare di oggi a Roma che vede coinvolti otto carabinieri, tra cui anche ufficiali, accusati di depistaggio sul caso della morte di Stefano Cucchi. Il Gup si è riservato di decidere. A presentare istanza è stata anche la famiglia Cucchi, l’appuntato Riccardo Casamassima, gli agenti di plizia penitenziaria, il ...

Cucchi - l’ira di Ilaria contro Roberta Petrelluzzi : “In posa con la difesa degli imputati” : "Selfie guancia a guancia con gli avvocati degli imputati al processo per la morte di mio fratello, ma con me non volle neanche parlare". È il j'accuse di Ilaria Cucchi a Roberta Petrelluzzi, storico volto di Un giorno in Pretura, in un post diventato virale. La conduttrice Rai era già finita nel calderone delle polemiche anche per il post in cui esprimeva solidarietà a Martina Ciontoli.Continua a leggere

Ilaria Cucchi contro Roberta Petrelluzzi : "Selfie con gli avvocati degli imputati - farò una segnalazione alla direzione generale della Rai" : Ilaria Cucchi non ci sta. La sorella di Stefano, il geometra morto nel 2009 a Roma in seguito all'arresto dei carabinieri, ha annunciato l'intenzione di segnalare all'ordine dei giornalisti e alla direzione generale della Rai un episodio riguardante la giornalista Roberta Petrelluzzi, volto e anima di Un Giorno in Pretura. "alla fine ho deciso di parlare", scrive su Facebook, visibilmente amareggiata. La Cucchi accusa la Petrelluzzi di ...

Ilaria Cucchi contro "Un giorno in pretura" : "Vicina agli imputati" : Ilaria Cucchi, sorella del geometra morto nel 2009 a Roma in seguito all’arresto dei carabinieri, annuncia che farà una segnalazione alla direzione generale della Rai e all’ordine dei giornalisti per evidenziare il comportamento di Roberta Petrelluzzi, conduttrice del programma “Un giorno in Pretura”, accusata dalla Cucchi di essere vicina agli avvocati degli imputati al processo.“La scena che ho avuto ...

Ilaria Cucchi : «Dopo 10 anni - è l’ora della verità» : La mattina del 15 maggio di quattro anni fa, sono quasi sei anni che Ilaria Cucchi con i suoi genitori, Rita e Giovanni, lotta per far emergere la verità sulla morte del fratello Stefano, deceduto all’ospedale Pertini di Roma il 22 ottobre 2009, a sei giorni da un fermo dei carabinieri, con un corpo di 40 chili devastato di lividi e fratture. Pochi mesi prima hanno visto assolvere tutti, personale sanitario e agenti penitenziari, in una sentenza ...

Migranti - Ilaria Cucchi : «Sulla sentenza da Salvini segnali pericolosi» : «Qua si lanciano segnali, secondo me, pericolosissimi. Visto che si parla di diritti, bisogna battersi per i diritti di tutti, soprattutto degli ultimi e non voltarsi dall'altra parte». Così Ilaria ...

Caso Cucchi - Ilaria : “Stefano è morto da ultimo - aperto un varco” : Caso Cucchi, Ilaria: “Stefano è morto da ultimo, aperto un varco” Quando è salita sul palco del Primo Maggio, in migliaia hanno urlato il nome del fratello morto 10 anni fa. "Stefano Cucchi - ha detto - è diventato un simbolo, oggi possiamo dire che la legge è uguale per tutti e i diritti umani non sono mai ...

Concerto del primo maggio : Ilaria Cucchi emoziona con le sue parole per Stefano : L'ingresso di Ilaria Cucchi sul palco del primo maggio a Roma è stato stato senz'altro il momento più emozionante della serata. Chiamata sul palco dalla presentatrice dell'evento Ambra Angiolini, la sorella di Stefano Cucchi è stata accolta da un lunghissimo applauso e da un folla che gridava il nome di suo fratello. Ilaria ha così esordito: "Stefano è morto come ultimo tra gli ultimi!" ed ha continuato su come sentire la piazza gridare il suo ...

1 maggio - il videomessaggio di Ilaria Cucchi alla piazza di Taranto : “Sui diritti non esistono compromessi” : “Battiamoci perché tutti si rendano contro che sui diritti non esistono compromessi“. È l’appello che Ilaria Cucchi ha mandato alla piazza del 1 maggio di Taranto, in un videomessaggio registrato in cui ha ringraziato gli organizzatori dell’evento e tutte le persone presenti “per avermi coinvolto, anche se non posso essere lì” (ha partecipato al concertone di Roma) L'articolo 1 maggio, il videomessaggio di ...

Concertone del Primo maggio - Ilaria Cucchi : «La nostra lotta ha aperto un varco» : «Stefano è morto come ultimo tra gli ultimi. Essere qui e sentire urlare il suo nome mi fa sentire che la battaglia di questi anni non è stata inutile. I diritti umani non sono mai e per nessun motivo ...