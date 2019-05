Il voto europeo per dare un' alternativa all' Italia

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Eccoci a quel 26 maggio carico di ansie, di emozioni. Sento che si allarga il sostegno alla lista unitaria del Pd come argine solido a destre pericolose. In molti Comuni e in una regione importante come il Piemonte trovo più rispetto e attenzione. So che non ho nulla da aggiungere a quanto non abbiate già capito. Che non ho parole migliori delle vostre per avvicinare teste e cuori. Scrivo solo per condividere e sentirmi parte di una comunità. E poi, per quel che conta, mi fa piacere dire grazie a chi sta reagendo all’onda nera, oscurantista e a un governo rischiosissimo per il paese. Mi guardo attorno e vedo donne e uomini con la schiena diritta, impegnati senza cercare le luci della ribalta. Ragazze e ragazzi che inondano i social con creatività. Associazioni, sindacati, piazze. Sindaci coraggiosi. Militanti generosi, intelligenti. È ...

