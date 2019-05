Il Senato si mobilita per De Rossi | “A tutela della passione popolare”

Decretone : si attende il passaggio del testo al Senato - sindacati pronti a mobilitazione : Dopo il via libera definitivo dalla Camera, il cosiddetto Decretone sul meccanismo della Quota 100 e sul reddito di cittadinanza dovrà passare al Senato per la terza lettura prima di essere convertito in legge. Entro il 29 marzo, infatti, il testo dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Si attende la terza lettura al Senato Con 291 voti a favore, 141 contrari e 14 astenuti, il Decretone ha terminato il suo iter parlamentare alla ...