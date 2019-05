“Il Salvagente” certifica la sicurezza stradale Made In Italy

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) Prosegue l’impegno della rivista Il Salvagente, da sempre in prima linea nella tutela dei diritti dei consumatori, per lazione di aziende, prodotti e servizi meritevoli. Questa volta è il turno di SMA Road Safety, azienda campana guidata dall’imprenditore Roberto Impero, che ha conquistato il mercato dellaattraverso sistemi di ritenuta molto apprezzati, soprattutto all’estero. L’80% del suo fatturato è infatti generato dai grandi progetti internazionali che l’hanno vista protagonista in tutto il mondo. Basti pensare all’EURASIA TUNNEL di Istanbul, alle modernissime autostrade di Doha in Qatar, o ancora l’EGNATIA Odos in Grecia e la futuristica Sheikh Al Jaber Causeway in Kuwait, un progetto dal valore di 3 miliardi di dollari: alcuni dei più importanti gruppi attivi nella progettazione e realizzazione di strade hanno scelto di installare gli attenuatori ...

TenDanseAsd : La cattiva alimentazione uccide più del tabacco. Lo studio su Lancet | il Salvagente - SandroBrizzola4 : RT @kuklademetra: La poesia è il salvagente cui mi aggrappo quando tutto sembra svanire. Quando il mio cuore gronda per lo strazio delle pa… - massimotrevisso : Il ritorno ai cereali antichi: richiedono meno risorse idrico di quelli industriali | il Salvagente -