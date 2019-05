Il piccolo Giorgio adottato da una coppia | era stato abbandonato davanti al cimitero

Neonato abbandonato a Rosolina : “Ottomila coppie vogliono adottare il piccolo Giorgio” : Gara di solidarietà per il piccolo Giorgio, il Neonato abbandonato in un borsone da tennis nei pressi del cimitero di Rosolina . All'ospedale di Rovigo, dove è ancora ricoverato, sono arrivate decine di buste con giocattoli e vestitini. Più di ottomila coppie , da tutta Italia, hanno fatto richiesta di adottarlo. L'appello del sindaco alla madre biologica: "Abbi coraggio e fatti avanti".Continua a leggere

Cerchiamo testimoni! Neonato abbandonato a Rovigo - il piccolo Giorgio sta meglio : Sta bene Giorgio, il Neonato abbandonato vicino al cimitero di Rosolina. Mentre si attende la decisione del giudice sul suo destino, è caccia alla mamma. La magistratura ha avviato un'indagine per abbandono di minore. La donna rischia una pena fino a 5 anni, non si esclude che possa essere una minorenne o una prostituta della zona. Il piccolo e trovato nella mattinata di ieri, mercoledì 24 aprile, in un borsone sportivo, una sacca da tennis ...