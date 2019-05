Il Giro nel Giro delle bellezze italiane

Giro d’Italia 2019 – Tremenda caduta nel km finale - Ackermann ha la peggio : ferite profonde per il tedesco [VIDEO] : Nel chilometro finale della decima tappa, una maxi caduta rovina la volata vinta poi da Demare davanti a Viviani Brutta caduta nel finale della decima tappa del Giro d’Italia 2019, a farne le spese è soprattutto Pascal Ackermann che finisce per primo a terra venendo colpito dalle biciclette dei suoi avversari. Un inconveniente non da poco per il corridore della Bora, riuscito ad arrivare al traguardo ma in condizioni davvero ...

Il Giro d’Italia approda nel “cuore” della Pianura Padana : I ciclisti del Giro d'Italia oggi si sono fermati per una giornata di riposo. Domani con la Ravenna-Modena e la Carpi - Novi Ligure, il Giro d'Italia arrivera' al centro della Pianura Padana, attraverso un percorso che in molti tratti coincidera' o correra' parallelo a quello dell'antica Via Consolare. Due tappe attraverso luoghi ricchi di storia, arte e cultura, nel cuore di Food, motor e wellness valley, con cui l'Emilia-Romagna salutera' la ...

Giro d’Italia 2019 - la prima settimana di Vincenzo Nibali : lo Squalo convince - soprattutto nelle cronometro. Adesso la parola spetta alle salite : La prima settimana del Giro d’Italia 2019 è ormai in archivio. Queste nove tappe iniziali della Corsa Rosa hanno già decretato dei vincitori e dei vinti; big che convincono e altri da mettere ancora alla prova. Ma ciò che interessa soprattutto al pedale tricolore è senza ombra di dubbio la condizione della nostra punta di diamante: Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto si è lasciato alle spalle una primissima parte del Giro conclusa in ...

Giro d’Italia 2019 : Valerio Conti difende bene la maglia rosa nella cronometro e il suo sogno continuerà fino alle Alpi : L’obiettivo oggi era uno solo, difendere la maglia rosa e Valerio Conti lo ha centrato. nella cronometro di San Marino il corridore della UAE-Team Emirates è riuscito a gestire bene lo sforzo in una tappa molto impegnativa, soprattutto per il diluivo sotto cui ha corso. Primoz Roglic faceva paura, ma il 26enne laziale è riuscito a limitare bene i danni. Infatti il suo distacco di 3’34? dallo sloveno è certamente elevato, ma come ha dichiarato ...

Giro d'Italia : Roglic vola nella crono di San Marino - solo Nibali non crolla : Sotto la pioggia battente di San Marino Primoz Roglic ha ribadito di essere il punto di riferimento in questa prima parte di Giro d'Italia. Il campione sloveno della Jumbo-Visma ha conquistato il successo nella difficile cronometro della nona tappa, uno degli appuntamenti più attesi della corsa rosa. I distacchi tra gli uomini di classifica sono stati abissali e con diverse sorprese: solo Vincenzo Nibali si è salvato perdendo 1'05" dallo ...

Giro d’Italia - Roglic soddisfatto della sua “prestazione perfetta” nella crono : Giro d’Italia, Primoz Roglic ha vinto la cronometro odierna accorciando così le distanze sulla maglia rosa Conti “Questa è stata veramente una prestazione perfetta. Ho fatto un buon lavoro”. Lo dice Primoz Roglic dopo il successo nella nona tappa del Giro d’Italia, la cronometro di 34,8 km da Riccione a San Marino. “All’inizio sono andato regolare, poi ho dato tutto nella seconda parte. È bello ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Ho dovuto cambiare passo in salita - la pioggia ha inciso nella prima parte” : Due cronometro, due vittorie: Primoz Roglic è davvero dominante nella specialità. Da Bologna a San Marino con due performance super lo sloveno della Jumbo Visma è andato a guadagnare secondi su secondi su tutti i rivali in chiave classifica generale. La Maglia Rosa è ancora sulle spalle di Valerio Conti, ma lui è pronto ad indossarla appena arriveranno le salite. Oggi il secondo trionfo di tappa al Giro d’Italia 2019: è il grande favorito ...

Giro d’Italia - Nibali lancia la sfida : “ora entriamo nel vero Giro” : Giro d’Italia, Nibali si è ben difeso in questa prima settimana, adesso entreranno in scena le salite e le difficoltà vere della corsa La cronometro andata in scena oggi al Giro d’Italia ha visto trionfare Roglic, con Conti che ha mantenuto comunque la maglia rosa. Nibali si è difeso bene arrivando quarto nella crono, in attesa delle salite che tanto gli piacciono. Vincenzo Nibali ha parlato della sua prestazione odierna alla ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Riccione-San Marino) : Primoz Roglic si impone nella cronometro - quarto Vincenzo Nibali : Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2019, una cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino. Il corridore della Jumbo-Visma ha realizzato il miglior tempo in questa prova contro il tempo, tagliando il traguardo in 51’52”, facendo 11” meglio del belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal) e 1’ dell’olandese Bauke Mollema (Trek – Segafredo). Grande prova anche del nostro Vincenzo Nibali (Bahrain ...

Giro d’Italia - la classifica generale dopo la vittoria di Roglic nella crono : Giro d’Italia, la classifica generale vede ancora Valerio Conti in vetta con la maglia rosa saldamente indossata: attenzione però a Roglic Giro d’Italia, la cronometro odierna è stata vinta da Primoz Roglic. Lo sloveno ha gestito al meglio la tappa, ma gli altri uomini di classifica si sono ben difesi, su tutti Valerio Conti, il quale ha mantenuto la maglia rosa con 1 minuto e 50 secondi di vantaggio. Vincenzo Nibali ha ...

Giro d’Italia 2019 LIVE – Roglic è sempre Primoz nelle crono - lo sloveno si prende la 9ª tappa : che cuore Nibali : Lo sloveno vince anche la seconda crono di questo Giro d’Italia 2019, Nibali chiude quarto: si attende adesso l’arrivo di Valerio Conti Primoz Roglic conquista la seconda cronometro di questo Giro d’Italia 2019, imponendosi anche nella Riccione-San Marino. Lo sloveno ferma il tempo sul 51′ e 52″, sfilando il successo ad un deluso Victor Campenaerts battuto per soli undici secondi. Fabio Ferrari/LaPresse Niente ...

