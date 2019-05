ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2019) Il Corriere dello Sport non ha dubbi: èilper la panchina della Juventus. Lo scrive Alfredo Pedullà giornalista molto informato sull’ex tecnico del Napoli. Che scrive: “non ha firmato, non potrebbe. Ha due anni di contratto e profondo rispetto per quanto sta facendo dalle parti di Cobham. Gli sono arrivati messaggi dalla Roma (che non molla Gasperini) e dal Milan (aggrappato alla Champions). Gli è arrivato soprattutto un sms ideale della Juve: «Stai fermo lì, ci piaci». Liberarlo non sarebbe un problema, a prescindere dal contratto, per almeno tre motivi”. Ecco i tre motivi. “Il rispetto con il Chelsea non è svanito, più che altro sarebbe una reciproca decisione di salutarsi dopo una stagione buona che rischia – bel rischio – di diventare ottima. Non a caso i Blues tengono in caldo Lampard, ma piace molto anche Espirito Santo protagonista ...

napolista : Il Corsport: “Juventus, Sarri favorito. Contatti ben avviati” La firma è Pedullà molto informato su Sarri. La Juve… - SSCNapoliNews : Il Corsport: “Juventus, Sarri favorito. Contatti ben avviati” - karda70 : #rassegnastampa #sportiva #21Maggio #SerieA #LazioBologna #Mihajlovic completa il miracolo #Calciomercato24… -