Il Cinema in Piazza | l’edizione 2019 si presenta sotto il segno di “Un Sacco Bello”

(Di martedì 21 maggio 2019) Dal 1 giugno al 1 agosto torna ilin. Lo spot ispirato a "UnBello" di Carlo Verdone. I ragazzi delAmerica hanno deciso di dare la carica giusta, come ogni anno, per cominciare alla grande la nuova edizione delinche si svolgerà dal 1 giugno al 1 agosto traSan Cosimato (Trastevere), Il Porto Turistico di Roma (Ostia) e il Casale della Cervelletta (Tor Sapienza). E quale esempio migliore se non quello di “UnBello” di Carlo Verdone, il film cult del nostroche rapalla perfezione l’estate o meglio il Ferragosto italiano. Spot ilin...

ilquotidiano1 : Torna 'Il cinema in piazza' a Roma: lo spot è un omaggio a Carlo Verdone - joaninhasid : RT @PiccoloAmerica: Aspettando Il Cinema in Piazza, in anteprima il nostro omaggio a #CarloVerdone ?? Un grazie speciale a Pietro Sermonti,… - effepieroni : RT @FraLeoncini: Presentato ieri a Roma il progetto del “Cine Village “ Parco Talenti : l’arena cinematografica estiva che da Piazza Vittor… -