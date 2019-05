Il chewing gum si masticava anche 10 mila anni fa

gqitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) Il primogum «moderno», per quanto molle e insapore, è stato brevettato nel 1869. In realtà, però, la gomma da masticare ha una storia molto più lunga e antica, che, secondo il più recente studio dell'Università di Uppsala in Svezia, risale addirittura a 10fa. È allora che gli umani che si insediarono in quella che oggi è la Svezia iniziarono a masticare pezzetti di «pece» appiccicosa, un materiale simile al catrame che veniva estratto dalla corteccia di betulla. Questo anticogum, ritrovato in un insediamento mesolitico, è molto preziosoperché contiene ancora tracce di DNA, il DNA umano più antico della Scandinavia. Durante l'età della pietra, sul territorio, questo materiale venivautilizzato come colla per gli attrezzi. Gli scienziati hanno trovato otto pezzetti di gomma in un sito chiamato Huseby Klev, sulla costa occidentale della Svezia: ...

