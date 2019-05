Il 23 maggio | Giornata della legalità 2019

Le partite decisive dell’ultima giornata di Serie A si giocheranno in contemporanea domenica 26 maggio alle 20.30 : La Lega Serie A ha annunciato che le partite dell’ultima giornata di campionato che possono decidere delle cose – la qualificazione alla Champions league, quella all’Europa League e la salvezza – si giocheranno in contemporanea domenica sera alle 20.30. Le

Puglia : il 24 maggio la Giornata regionale della Disabilità - tra difficoltà e inclusione sociale : Il 24 maggio, presso l’Agorà della sede del Consiglio regionale della Puglia si terrà la Giornata regionale della Disabilità: un’occasione per portare i cittadini e le Istituzioni a non spegnere mai il faro sulle problematiche e sulle difficoltà sanitarie, sociali, scolastiche dei diversamente abili, ma anche un’opportunità per mettere in risalto grandi e piccoli successi che ben rappresentano esemplari di inclusione sociale e di ...

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 19 maggio - l’Italia schiera Assunta Cennamo nell’ultima giornata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Mondiali di Taekwondo 2019, in scena a Manchester (Gran Bretagna). Lo spettacolo della rassegna iridata non ha deluso le aspettative e la spedizione azzurra ha recitato un ruolo da assoluta protagonista grazie alla splendida medaglia d’oro conquistata da Simone Alessio (-74 kg), che ha regalato al movimento italiano il primo titolo iridato della propria storia. Con ...

Oroscopo 22 maggio : giornata negativa per Toro - nervosismo per Scorpione : Nella giornata di mercoledì 22 maggio proseguiranno i litigi per molti segni zodiacali, come il Cancro e lo Scorpione, a causa del nervosismo dei giorni precedenti. Altri invece riceveranno delle soddisfazioni, come ad esempio i Gemelli, che inoltre potranno beneficiare di qualche guadagno in più. Risale l'Ariete dopo la stanchezza delle giornate precedenti, mentre i nativi del Toro avranno a che fare con una giornata lavorativa non proprio al ...

Obesità - oggi 18 maggio decima Giornata Europea : oggi sabato, 18 maggio, ricorre la decima edizione della Giornata Europea dell’Obesità, promossa dall’Associazione Europea per lo studio dell’Obesità

Giornata Mondiale della Metrologia 2019 Il 20 maggio 2019 finalmente si cambia : Mancano poche ore a una svolta epocale che non interessa solo il mondo scientifico, ma anche il comune cittadino: da lunedì 20 maggio 2019 le nostre misurazioni avranno un riferimento più che stabile e certo, ovvero le leggi dell’universo. Il 20 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Metrologia, entra infatti in scena il nuovo Sistema Internazionale delle unità di misura (SI), nel quale a cambiare sono le definizioni delle sette ...

Ladispoli. La Giornata della Salute domenica 19 maggio : Appuntamento da non mancare domenica 19 maggio, dalle 8,00 alle 14,00, con la “Giornata della Salute a Ladispoli. “Grazie alla disponibilità

Pronostici Meiji Yasuda J1 League - 17-18 maggio : consigli scommesse 12^ giornata : J1 League: Tutti i Pronostici valevoli per la 12^ giornata (17-18 maggio) ed i consigli per le scommesseDopo il ko con il Sendai è tempo di riflessioni in casa Sanfrecce, viste le ormai 4 sconfitte di fila che hanno fatto sparire la vetta a 10 punti. Con il Sagan Tosu è importante non sbagliare.La prepotente risalita del Kawasaki passa dalla gara interna contro il Nagoya secondo; due ottimi attacchi e due difese solide, per un pronostico ...

Predizioni astrologiche 17 maggio : giornata impegnativa per l'Ariete - Cancro in recupero : La settimana sta per concludersi, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani? Saranno 24 ore difficili per il Toro, che affronterà un momento sottotono per quanto riguarda il fisico, e l'Ariete, mentre continua l'ondata di positività che già nei giorni scorsi ha colpito la Vergine. Ecco di seguito l'oroscopo di domani, venerdì 17 maggio, per tutti i segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, ...

Giornata Mondiale della Metrologia : il 20 maggio entra in vigore il nuovo Sistema Internazionale : Ogni anno, il 20 maggio, si tiene la Giornata Mondiale della Metrologia, anniversario della firma della Convenzione del Metro. Con questo trattato Internazionale, siglato a Parigi nel 1875, diciassette paesi, tra cui l’Italia, posero le basi per stabilire un Sistema di misurazione comune e condiviso, che dal 1960 è noto come Sistema Internazionale delle unità di misura (SI). Il 20 maggio 2019 ha un duplice significato perché sarà anche il ...

Pronostici Serie A - 18-20 maggio 2019 : Consigli Scommesse 37^ Giornata : Serie A: Tutti i Pronostici valevoli per la 37^ Giornata (18-20 maggio) ed i Consigli per le ScommesseLa Serie A è ormai al rush finale, e deve ancora esprimere molti dei suoi verdetti; tra tutti zona Champions e salvezza.A tal proposito il sabato sarà subito portatore di notizie, con l’Udinese ed il Genoa impegnate in casa contro Spal e Cagliari (per la rabbia dell’Empoli), mentre la sera la Roma potrebbe avanzare ancora le proprie pretese ...

Neurofibromatosi - il 17 maggio Giornata Internazionale : maggio mese di sensibilizzazione sulle Neurofibromatosi in Italia, come in gran parte del nel mondo, il 17 maggio monumenti blu e verdi.

Neve di maggio in Corsica : giornata eccezionale - tanta neve sui rilievi : Si sta concludendo una giornata pressocchè storica per la Corsica, come del resto anche per gran parte del centro-nord Italia, dove la neve ha fatto visita a quote decisamente basse per il periodo....

LIVE Internazionali d’Italia 2019 - 15 maggio in DIRETTA : quarta giornata cancellata per pioggia. Tutti gli incontri si recupereranno domani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un mercoledì ricchissimo al Foro Italico, perchè scendono in campo tantissimi big sia in campo maschile che in quello femminile. E’ il grande giorno del ritorno al Foro Italico dopo tre anni di Roger Federer. Lo svizzero aprirà il programma sul campo Centrale contro il portoghese Joao Sousa in un match di secondo turno che sembra ...