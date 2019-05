Il 2019 un anno con caldo record | “Greta Thunberg ha ragione”

Giro d’Italia 2019 - decima tappa Ravenna-Modena : orario di partenza e di arrivo. I Comuni e le Province che verranno attraversati : Oggi martedì 21 maggio si corre la Ravenna-Modena, decima tappa del Giro d’Italia 2019: si riparte dopo il primo giorno di riposo, il gruppo si rimette in moto con una classica frazione di trasferimento. I ciclisti dovranno pedalare per 145 km su un percorso totalmente pianeggiante, non ci sarà nemmeno un metro di salita ed è già annunciata la volata: i velocisti non si faranno scappare questa occasione molto ghiotta, gli uomini di ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Valentino Rossi c’è ma la Yamaha non è a livello di Honda e di Ducati. Altro anno di sofferenza per il “Dottore”? : Quarta posizione a quota 72 punti (-23 dal leader Marc Marquez): è questa la situazione di Valentino Rossi nella graduatoria del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro di Tavullia, giunto quinto nella gara a Le Mans (Francia), non è riuscito a raggiungere il podio e, pur mettendoci anima e corpo, la top-3 è sfuggita, seppur di poco. A questo punto c’è da ragionarci sopra sulla situazione in Yamaha perché ci sono delle criticità. Valentino è ...

Eurovision 2019 - Mahmood arriva secondo. E gli italiani modificano le pagine Wikipedia dei Paesi che gli hanno dato un voto basso : Un secondo posto più che meritato quello che si è aggiudicato Mahmood all’Eurovision Song Contest 2019. Nell’Arena di Tel Aviv tutti ma proprio tutti hanno battuto le mani a tempo della sua “Soldi” ma nonostante questo e i tantissimi voti arrivati dal televoto, il cantante non ha avuto il primo posto che andato invece all’Olanda. Come da tradizione e come fa notare il sempre attentissimo TrashItaliano, gli utenti ...

Giro d’Italia 2019 - nona tappa Riccione-San Marino : orario di partenza e di arrivo. I Comuni e le Province che verranno attraversati : Oggi sabato 18 maggio si corre la Riccione-San Marino, nona tappa del Giro d’Italia 2019. Si tratta di una cronometro individuale di 34,8 km: i primi 22 sono praticamente pianeggianti, gli ultimi 12 km invece sono in salita verso il Monte Titano: media del 6-7% ad eccezione di un tratto in contropendenza, punte che toccano l’11% e ultimi 2 km costantemente al 6%. La seconda prova contro il tempo di questa Corsa Rosa risulterà ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova e Novara in trionfo - quanti soldi hanno guadagnato le squadre? Assegno di lusso! : L’Italia della pallavolo si è presa l’Europa, Civitanova e Novara hanno vinto le rispettive Champions League (maschile e femminile) surclassando lo Zenit Kazan e Conegliano. La Lube e l’Igor fanno festa alla Max Schemling Halle di Berlino, riportano il tricolore sul Tetto del Vecchio Continente e chiudono la stagione col botto alzando al cielo il trofeo più importante: i biancorossi hanno firmato l’impresa detronizzando ...

Amici 2019 - semifinale in diretta : chi saranno i finalisti? : Semifinalisti di Amici 2019 E’ tempo di semifinale per Amici 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della serata. Amici 2019: anticipazioni semifinale Dalle 21.10 circa, in diretta su Canale 5, Maria De Filippi conduce la semifinale di Amici 18, che vedrà gli allievi rimasti in gara ...

Giro d’Italia 2019 - ottava tappa Tortoreto Lido-Pesaro : orario di partenza e di arrivo. I Comuni e le Province che verranno attraversati : Continuerà oggi, sabato 18 maggio, l’edizione 2019 del Giro di’Italia, con l’ottava tappa, la settima in linea: saranno 239 i km che porteranno il gruppo da Tortoreto Lido a Pesaro. partenza fittizia alle ore 11.15, partenza reale alle ore 11.25, arrivo previsto tra le 16.58 e le 17.33. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi: tappa 8 cronotabella Tortoreto LIDO – PESARO km ...

Giro d’Italia 2019 - Davide Formolo : “Mancava una salita dove fare la differenza - gli altri mi hanno sempre marcato” : Una tappa intensa e spettacolare nella settima giornata del Giro d’Italia 2019 ha premiato per la seconda volta consecutiva il coraggio degli attaccanti. Nella frazione interamente abruzzese di 185 km con partenza da Vasto e arrivo a L’Aquila, lo spagnolo Pello Bilbao (Astana) ha conquistato la vittoria precedendo il francese Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) e Davide Formolo (BORA-hansgrohe). Nonostante il buon terzo posto e il ...

Europee 2019. Anno zero in Germania - cuore della crisi esistenziale dell'Ue : Se c’è un Paese che racconta meglio di tutti gli altri il declino dell’Unione Europea alla vigilia del redde rationem del 26 maggio tra euroscettici ed europeisti è di certo la Germania della cancelliera Angela Merkel. In cinque anni è passata dall’essere il simbolo dell’Ue forte e rigorosa a epicentro di tutte le crisi che stAnno investendo il Vecchio Continente: commerciale, industriale, geopolitica ...

Giro d’Italia 2019 - settima tappa Vasto-L’Aquila : orario di partenza e di arrivo. I Comuni e le Province che verranno attraversati : Oggi venerdì 17 maggio si corre la Vasto-L’Aquila, settima tappa del Giro d’Italia 2019: 185 km interamente in Abruzzo, il gruppo attraverserà le Province di Chieti, Pescara, L’Aquila. La frazione odierna intende ricordare le vittime del terribile terremoto di dieci anni fa, si preannuncia grande spettacolo perché ci sono tanti saliscendi e il finale è davvero molto temibile: ultimo chilometro al 7,6% di pendenza media con ...

Volley femminile - Torneo Montreux 2019 : Italia in semifinale - decide il quoziente punti. Le azzurre sfideranno il Giappone : L’Italia si è qualificata alle semifinali del Torneo di Montreux e lo ha fatto con il primo posto nel girone. Si è deciso tutto in volata: la Turchia ha sconfitto la Thailandia per 3-1 e così Italia, Thailandia e Turchia hanno chiuso la fase preliminare a parità di vittorie (2), di punti (6) e di quoziente set (1.400). A decidere è stato allora il quoziente punti: Italia +17, Thailandia +13, Turchia +7. azzurre in semifinale da prime, ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : le semifinali andranno a gara-3! Vittorie per Pressano e Bolzano : Nessun verdetto dopo gara-2 delle semifinali Scudetto della Serie A di Pallamano maschile 2019, che vedrà disputarsi lo spareggio in entrambi gli incontri, partendo dal successo del Bolzano, che dopo il tonfo del Pala Tacca dello scorso sabato ha sconfitto tra le mura amiche il Cassano Magnago per 23-20, grazie alle numerose parate di Mate Volarevic, ma anche ai gol di Dean Turkovic, ben cinque. Pari anche tra Pressano e Conversano, con le api ...

Calcio - Serie B 2019 : i play-off partiranno regolarmente. Rigettato il ricorso del Palermo : Secondo quanto scritto dall’ANSA, la Corte d’Appello della FIGC ha Rigettato la richiesta del Palermo di sospendere lo svolgimento dei play-off promozione di Serie B, in seguito alla sentenza con cui i rosanero sono stati retrocessi in Serie C per illecito amministrativo. Confermate dunque verdetti della stagione regolare e date della post season. Questa la situazione dopo la retrocessione del Palermo all’ultimo posto: Promosse ...

Calendario anno scolastico 2019/20 regione per regione : inizio e fine lezioni - vacanze - aggiornamento ad oggi 16 maggio : In vista del nuovo anno scolastico 2019/2020, alcune regioni hanno già provveduto a deliberare il Calendario scolastico con l’indicazione dell’inizio e della fine delle lezioni, oltre ai periodi di vacanza. A mano a mano che i calendari verranno pubblicati, provvederemo ai nostri lettori gli aggiornamenti regione per regione. Scuola, Calendario scolastico regione per regione per l’anno scolastico 2019/2020 Abruzzo: ...