I vandali devastano la scuola | il sindaco | Idioti del terzo millennio

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Francesca Bernasconi Si stimano 10mila euro di danni: "Verranno presi dai fondi del Comune, sono soldi di tutti" Si erano intrufolati nella notte, per danneggiare le strutture scolastiche. Così, ieri, la succursale dellamedia Lessona di Venaria è rimasta chiusa. Lavagne scaraventate a terra, banchi ribaltati, armadietti divelti e lavagne multimediali distrutte: a trovato le classi così il bidello che ieri mattina ha aperto la. "A occhio e croce sono 10mila euro di danni", commenta ildi Venaria, Roberto Falcone, che in un post su Facebook ha condiviso la vicenda, postando le foto di una classe danneggiata. I soldi verranno presi, per forza di cose, "dalle casse del Comune". Si tratta di fondi che "appartengono a tutti i venariesi, compresi i genitori deiche hanno devastato i locali di unae compresi idel...

fiodome : I vandali devastano la scuola 'Lessona' di Venaria. Il sindaco: 'Idioti, ripariamo i danni con i vostri soldi” - TorinoNews24 : Giovani vandali devastano la scuola - 'Idioti, pagherete i danni con i vostri soldi”... - Bocchinomaria : I vandali devastano la scuola 'Lessona' di Venaria. Il sindaco: 'Idioti, ripariamo i danni con i vostri soldi” … -