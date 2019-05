I portuali di Genova hanno vinto: la nave delle armi ha lasciato l’Italia senza caricare nulla (Di martedì 21 maggio 2019) La nave saudita Bahri Yanbu attraccata ieri al porto di Genova per caricare materiale bellico da utilizzare nella guerra in Yemen ha levato gli ormeggi per dirigersi ad Alessandria D'Egitto. Non ha imbarcato né i cannoni né i generatori elettrici militari.



