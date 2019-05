I modelli statistici della fisica per studiare le mutazioni genetiche del cancro

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) La rivista Nature Genetics ha pubblicato un importante risultato ottenuto da un team di ricerca italiano che ha studiato le cause delle alterazioni geniche più frequenti per lo sviluppo del, chiamate “traslocazioni cromosomiche”. Il team ha scoperto che il danno al DNA tende ad avvenire all’interno di specifici geni, e in momenti precisiloro attività, che possono essere individuati con un buon livello di accuratezza. Non tutti i geni soggetti a rottura, però, induconolegate al, come le traslocazioni, ma tipicamente quelli che entrano più spesso in contatto fisico tra loro all’internostruttura 3D dei cromosomi. Lo studio, guidato da un team di ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e dell’Università di Milano ha coinvolto anche fisici dell’INFN che hanno sviluppato innovativibasati su dati di nuove tecnologie, come le ...

