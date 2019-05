ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Nell’aria delle nostre città si registrano livelli di polveri sottili sempre più alti e, in alcuni casi, oltre la soglia consentita dalla legge. Impossibile eliminare tale inquinamento in tempi brevi, soprattutto perché le cause sono molteplici. Ma esistono delle soluzioni che, quotidianamente, ci possono aiutare a ridurre di molto l’inalazione di tali polveri. A questa esigenza prova a rispondereAir, il sistema di purificazione ideato daMotor Group per l’abitacolo della propria auto. Il dispositivo è dotato di un sensore in grado di rilevare la presenza di polveri sottili sia prima che durante la presenza dei passeggeri in auto, stabilendo quindi la qualità dell’aria e agendo in caso di necessità: in qualsiasi momento è possibile monitorare attraverso il sistema digitale AVN (audio-video navigation). Il filtraggio infatti avviene in ...

TutteLeNotizie : Hyundai Smart Air Purification, e la polvere finisce fuori dall’abitacolo - yunita_swti : RT @gcp_jeon: @KPOP_predict18 BTS X GFRIEND COLLABS THROUGH THE YEARS: 2016: SMART UNIFORM 2017: SK TELECOM 2018 (?) : HYUNDAI JDJD… - mystery_jeonb : RT @gcp_jeon: @KPOP_predict18 BTS X GFRIEND COLLABS THROUGH THE YEARS: 2016: SMART UNIFORM 2017: SK TELECOM 2018 (?) : HYUNDAI JDJD… -