Honda-e - La piccola elettrica si può prenotare

quattroruote

(Di martedì 21 maggio 2019) Premessa: serve un atto di fiducia. Perché lauto, nella sua veste definitiva, non si è ancora vista e nemmeno si sa, ancora, quanto costerà a prezzo finito. Ma da oggi la-e,vetturadal sapore rétro della Casa giapponese, si può. Basta registrarsi al sito e versare unacaparra.Scegli il coloro che vuoi. Non ovunque, sia chiaro. Si comincia da Francia, Germania, Inghilterra e Norvegia, dove sono attive delle piattaforme online per registrare i pre-ordini. Non solo: dagli appositi link è possibile abbozzare una sorta di configurazione, scegliendo il colore. Allo stadio prototipale, prima con la Urban EV e poi con la e-Prototype, la giapponesina alimentata a batteria si era mostrata sempre in bianco: online è configurabile anche in giallo, grigio metallizzato, blu metallizzato o nero perlato. Lanticipo è rimborsabile. I pionieri dovranno, oltre che ...

quattroruote : Aperti i pre-ordini per la piccola #elettrica #Honda-e: ecco chi e come può prenotarla - JJacopo : Acid Rain di Lorn canzone dello spot della Honda è una piccola vittoria ?? @Honda -