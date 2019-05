Hockey prato | triangolare di prestigio per la Nazionale italiana femminile Le convocate

Hockey prato - Finals Series 2019 : un capolavoro di bronzo dell’Italia - la Nazionale maschile ha un gran futuro : Dal baratro, raggiunto con la retrocessione nella Pool C europea, ad un sogno eccezionale, quello di andare a giocarsi la semifinale delle Finals Series di Kuala Lumpur (Malesia). La Nazionale maschile di Hockey su prato ha davvero svoltato in un paio di anni, raggiungendo il picco nell’ultima settimana in terra malese: gli azzurri guidati da Roberto Da Gai hanno disputato un torneo davvero mostruoso, stupendo tutti gli addetti ai lavori e ...

Hockey prato - Serie A1 femminile 2019 : l’Amsicora vince ed è campionessa d’Italia! : Una giornata d’anticipo, non è servito lo sprint finale per poter festeggiare: l’Amsicora al femminile torna ad essere campionessa d’Italia nel campionato di Serie A1 di Hockey su prato. La compagine sarda si è imposta oggi per 5-1 sul campo del Butterfly a Roma, rendendo vano ogni tentativo di rimonta delle campionesse uscenti della Lorenzoni. Arriva un titolo davvero meritatissimo per le sarde che in stagione hanno davvero ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : una splendida Italia batte l’Austria e chiude terza in Malesia : C’è da fare i complimenti a questa squadra che ha davvero sovvertito tutti i pronostici ed è andata vicina a far la storia dell’Hockey su prato Italiano. La Nazionale maschile guidata da Roberto Da Gai ha messo da parte la delusione per la sconfitta in semifinale con il Canada di ieri, che ha chiuso le porte ad una possibile qualificazione olimpica, ed è tornata in campo oggi nella finale per il terzo posto delle Finals Series di ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : il Canada si impone 3-1 - per metà gara Italia vicina allo spareggio olimpico : Si chiude qui la favola azzurra, non arriva il miracolo, ma c’è comunque davvero da fare i complimenti ad una squadra che è stata magnifica. La nazionale maschile di Hockey su prato esce sconfitta nelle semifinali delle Finals Series 2019 di Kuala Lumpur (Malesia), che oltre a mettere in palio un posto per l’ultimo atto avevano anche la doppia valenza, c’era infatti per la vincitrice un pass per lo spareggio olimpico in chiave ...

LIVE Italia-Canada Hockey prato - Finals Series 2019 in DIRETTA 1-0 : Pietro Lago la sblocca su corner corto!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semifinale delle Finals Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...

LIVE Italia-Canada Hockey prato - Finals Series 2019 in DIRETTA 0-0 : gli azzurri si giocano l’accesso agli spareggi per Tokyo 2020! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semifinale delle Finals Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...

LIVE Italia-Canada Hockey prato - Final Series 2019 in DIRETTA : gli azzurri si giocano l’accesso agli spareggi per Tokyo 2020! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semiFinale delle Final Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : Italia-Canada sarà trasmessa in chiaro! Programma - orario e tv : L’occasione è davvero di quelle storiche, e allora si muove anche la RAI, come è successo poche volte in passato: la Nazionale italiana di Hockey su prato è in semifinale nelle Final Hockey Series di Kuala Lumpur (Malesia) e domani, venerdì 3 maggio, alle ore 11.45, si giocherà con il Canada l’accesso in finale. La sfida però è ancora più importante di quel che possa apparire ad un primo sguardo: il match designerà la squadra che ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : Italia mostruosa - 4-2 alla Malesia e prima piazza nel girone! Si vola in semifinale : Si fa davvero fatica a crederci. La Nazionale maschile di Hockey su prato, che fino ad oggi ha sempre fatto davvero tantissima fatica a conquistare risultati a livello internazionale, si sta esaltando alle Finals Series di Kuala Lumpur in Malesia, stupendo davvero tutti gli addetti ai lavori. Gli azzurri, numero 32 del ranking mondiale, si sono imposti nel terzo incontro consecutivo, battendo i malesi padroni di casa (e numero 13 al mondo) per ...

Hockey prato - Series Finals 2019 : l’Italia risponde presente! 3-0 al Brasile - show di Montone e Amorosini : Seconda vittoria in due uscite per quanto riguarda la Nazionale italiana di Hockey su prato nelle Series Finals 2019 di Kuala Lumpur (Malesia). Gli azzurri, dopo l’impresa con la Cina, si ripetono battendo, da favoriti, il Brasile: dominio in lungo e in largo per la banda guidata da Roberto Da Gai che si impone addirittura per 3-0. Resta dunque la prima piazza nel raggruppamento per gli azzurri: domani la sfida alla Malesia può valere la ...

Hockey prato - Series Finals 2019 : ITALIA DA URLO! Sconfitta la Cina - ora si può sognare! : Un risultato davvero clamoroso, forse il più importante nell’ultimo decennio per quanto riguarda l’Hockey su prato ITALIAno al maschile. La Nazionale azzurra, guidata da Roberto Da Gai, batte la Cina all’esordio delle Series Finals di Kuala Lumpur, in Malesia: 2-1 per gli azzurri (numero 32 del ranking mondiale) sui cinesi che addirittura sono al quattordicesimo posto della classifica FIH. Un distacco sulla carta che però non ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : tutte le partite dell’Italia saranno in diretta streaming : Una buonissima notizia per i tifosi della Nazionale maschile di Hockey su prato italiana. Gli azzurri, impegnati da domani in Malesia a Kuala Lumpur per le Finals dell’Hockey Series (debutto con la Cina), saranno visibili in diretta streaming sul canale della FIH. #Finals/DOMANI C’È ITALIA-CINA: #AZZURRI IN diretta streaming.Da sinistra a destra il team manager Stefano Angius,… Pubblicato da FIH – Federazione Italiana ...

Hockey prato - Series Finals 2019 : l’Italia ci prova in una manifestazione che assegna i pass per i tornei di qualificazione olimpica : Un appuntamento importante, al quale difficilmente qualche anno fa si poteva ambire. L’Italia nella fase iniziale delle Hockey Series ha dimostrato di andar forte, di essere una Nazionale in crescita e pronta al salto di qualità: è arrivata dunque la qualificazione alle Finals. Gli azzurri sono stati sorteggiati nel concentramento a Kuala Lumpur, in Malesia, dove domani inizierà il torneo. Due i gironi in terra asiatica: azzurri che sono ...

Hockey prato - Series Finals 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Presenti diversi oriundi : Sicuramente uno degli appuntamenti più importanti per l’Hockey su prato al maschile in Italia. La qualificazione ottenuta è già importante, ora si va a caccia di altre prestazioni di rilievo. La Nazionale italiana vola in Malesia: a Kuala Lumpur ci sono le Finals delle Hockey Series. Azzurri che sono impegnati in un girone sulla carta difficile (partono da favoriti): serve ribaltare il pronostico. Andiamo a scoprire la rosa azzurra guidata ...