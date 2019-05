Ho visto l’ultima puntata di Game of Thrones senza aver mai visto le altre

wired

(Di martedì 21 maggio 2019) Primo Levi scrisse che “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”, ed è con in mente questa citazione sulla Shoah indebitamente estrapolata e nessuna particolare aspettativa nell’animo che mi appresto a partecipare al mio battesimo del fuoco. Non ho maiof, nemmeno una, per quel che ricordo nemmeno un trailer. Non vorrei farne una questione di ordine cosmologico: è andata così, e non tanto per uno di quegli snobismi di ritorno consci o inconsci, quanto perché il fantasy non è mai stato la mia tazza di tè, e un tentativo svogliato di anni fa si era risolto in un addormentamento precoce. La vita è quel che succede, no? Ma qui non si parla di me: si parla dell’arte, della conoscibilità dell’arte, del trionfo del piano estetico su quello diegetico, e incidentalmente della storia della televisione, di questo mostro in cui Hbo ha ...

FBiasin : '#Inter fuori dal settlement agreement'. A mezz'ora dall'annuncio sto provando lo stesso senso di vuoto di quando… - chetempochefa : Dopo aver visto #CheTempoCheFa, non mancate alle 23.35 su @RaiUno per l'ULTIMA PUNTATA di #chefuoritempochefa?? Con… - MonyM46 : Ho letto un commento di un amico che, di lavoro, si occupa di cinema. Ha scritto che l’ultima stagione di… -