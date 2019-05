Half-Life 2 | gli sviluppatori di World War Z stavano pensando ad un remake ma Valve ha

eurogamer

(Di martedì 21 maggio 2019) Sembra proprio che Saber Interactive sia riuscita a fare centro con la pubblicazione del suoWar Z, TPS cooperativo ispirato al famoso film con protagonista Brad Pitt. Come riporta Trusted Reviews, durante una recente intervista il CEO dello studio Matthew Kirch, ha dichiarato che dopo aver lavorato su Halo ed Halo 2 (Master Chief Collection) ha provato a contattare di persona Gabe Newell, per proporre undel leggendario2. Tuttavia la cosa non è andata in porto, per volere di:"Dopo aver realizzato Halo Anniversary ed Halo 2 Anniversary per la Master Chief Collection, ho contattato personalmente Gabe Newell (in quanto lo conoscevo già da tempo) al fine di proporre undi2. Il tutto gratuitamente, al massimo chiedendo solo una percentuale sui guadagni dopo l'eventuale pubblicazione. Volevo farlo perché amo molto quel gioco."Leggi altro...

Eurogamer_it : #Half-Life2: gli sviluppatori di #WorldWarZ stavano pensando ad un remake ma Valve ha dato risposta negativa - ItaliaDiMetallo : Gli HALF LIFE presentano il lyric video di 'Killing Words' | Italia Di Metallo -