Guida alle elezioni europee in Romania

Guida alle elezioni europee in Francia : I giornali le stanno raccontando come un sequel delle presidenziali del 2017 fra Macron e Le Pen, nascondendo qualche sfumatura

Guida alle regionali in Piemonte : Si vota domenica e sarà probabilmente un testa a testa tra il presidente uscente Sergio Chiamparino, del PD, e l'eurodeputato Alberto Cirio, candidato del centrodestra

Guida alle comunali di Firenze : Domenica il sindaco uscente del PD Dario Nardella affronta da favorito il candidato del centrodestra unito Ubaldo Bocci, mentre il M5S sembra fuori dai giochi

Guida alle elezioni europee in Austria : Sono diventate improvvisamente molto attuali perché il governo di destra è appena caduto, per via di uno scandalo sulla Russia

Guida alle elezioni europee in Irlanda : Innanzitutto si vota il 24 maggio, e non il 26 come in Italia: e oltre alle europee ci sarà anche un referendum per liberalizzare la legge sul divorzio

Elezioni Piemonte - il futuro della Tav passa dalle regionali : Guida all'altro voto del 26 maggio : Non solo europee, sono 4 i candidati alle Elezioni regionali in Piemonte ma occhio all'election day: a Biella, Verbania e...

Guida alle elezioni europee in Lussemburgo : È uno dei paesi più piccoli dell'Unione Europea e ha diritto a solo 6 seggi, che molto probabilmente andranno ai soliti noti

Guida alle elezioni europee in Germania : Saranno le ultime da cancelliera per Angela Merkel, e forse quelle che porteranno un europarlamentare tedesco alla Guida della Commissione

Guida alle elezioni europee in Portogallo : Le forze del governo più a sinistra dell'Europa occidentale dovrebbero andare molto bene, anche grazie a un azzardo del primo ministro António Costa

Europee : quando - cosa e come si vota. Guida pratica alle elezioni Ue “più importanti della storia” : Manca meno di un mese al voto per le elezioni Europee del 26 maggio. I 28 Stati membri dell’Ue saranno chiamati a rinnovare i rappresentanti del Parlamento di Bruxelles in quelle che sono state unanimemente definite le “elezioni Europee più importanti della storia” a causa dello scontro tra le forze politiche tradizionali e quelli che sono stati ribattezzati i nuovi sovranismi. Per cosa si vota? Quanti rappresentanti elegge ...

Il nuovo 7 libera tutti : inchieste - reportage - interviste e una Guida alle mille occasioni del tempo libero : ... un «di più» che ha l'ambizione di raccontare ciò che ci circonda, senza limiti di genere, sesso, età, accostando in libertà inchieste a reportage, incontri con protagonisti della cronaca di oggi e ...

Guadagnare Guidando - e informando - : Jaguar Land Rover presenta lo 'Smart Wallet' : In futuro un veicolo elettrico potrà dirigersi autonomamente verso una stazione di ricarica, effettuarla e pagare il relativo importo, mentre il proprietario, partecipando all'economia condivisa , ...

Milano - via alle visite Guidate delle Gev nei parchi della città : Milano, 2 mag., askanews, - Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con 'Meraviglie e tesori nascosti nei parchi di Milano', l'iniziativa organizzata dalle Guardie Ecologiche Volontarie, Gev, del ...

