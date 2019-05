Guerra Google-Huawei | ecco cosa cambia nei nostri cellulari

GOOGLE vs HUAWEI/ Usa-Cina - ecco chi sono le prime vittime della Guerra : Ieri GOOGLE ha deciso di toglierle la licenza Android a HUAWEI. È un nuovo capitolo dello scontro globale Usa-Cina. Gli effetti

Google vs Huawei. È iniziata la Guerra fredda della tecnologia e le sue conseguenze sono controintuitive : Siamo cresciuti con una rete Internet, e l’eccezione cinese della rete censurata. Diventeremo grandi in un mondo con più Internet, divise, e con la mano pubblica che stringe in un pugno le aziende private

Huawei senza Google è un simbolo della nuova Guerra fredda : Milano. La decisione di Google di sospendere le licenze di Android a Huawei, su impulso delle direttive del dipartimento del Commercio americano, è il colpo più pesante inferto nella Guerra tecnologica in corso tra America e Cina. E’ anche il primo provvedimento di questo conflitto a bassa intensità

Guerra tra Google e Huawei : stop agli aggiornamenti di sicurezza per gli smartphone cinesi : Aria di tempesta tra Huawei e Google dopo la decisione di sospendere la licenza d’uso del sistema operativo per smartphone Android al colosso cinese, la decisione potrebbe generare un terremoto digitale. Il Codacons pronto a presentare una class action in difesa dei diritti dei consumatori. “La rottura tra Google e Huawei potrebbe avere effetti devastanti per centinaia di migliaia di italiani che possiedono uno smartphone del colosso ...

Google dichiara Guerra ai cookies che inseguono gli utenti sui siti web : Presto sarà possibile cancellare solo i file che consentono il tracciamento da un dominio all’altro, e dunque limitare le campagne pubblicitarie. È una scelta politica ben precisa

[La storia] La Guerra dell'ecommerce : ecco in che modo Google userà You Tube per sfidare Amazon : La statistica può però essere anche intepretata come una opportunità di crescita ancora non sfruttata, a condizione però che l'economia italiana si apra maggiormente all'innovazione e alla ...