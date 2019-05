Grande Fratello | l' annuncio di Barbara D' Urso | ' Anche io ho un fidanzato fantasma'

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) L'ultima puntata delè stato lo scenario di alcune confessioni sconcertanti. Si è infatti tornato a parlare del caso Pamela Prati e del fantomatico compagno Mark Caltagirone. Dal palco del GF,D'si è soffermata sull'argomento, informando come Eliana Michelazzo, manager della soubrette sarda, abbia dichiarato che il fantomatico Mark, in realtà, sarebbe solo un'invenzione, confermando dunque la non esistenza del personaggio. La D', in diretta, ha sottolineato come la Michelazzo, a furia di ascoltare altre testimonianze da parte di volti noti quali Alfonso Signorini e Sara Varone, ovvero, di altri casi riguardanti 'fidanzati', si sarebbe resa conto di essere lei in primis una vittima, in quanto sarebbe convinta di essere coniugata da 10 anni con un non meglio identificato Simone Coppi....

