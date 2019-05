Grande Fratello e i look estrosi della settimana puntata

Ascolti TV | Lunedì 20 maggio 2019. Montalbano 24.3% - Grande Fratello 20.8%. Il finale del Trono di Spade 30% nella notte (1.6% pt) : Barbara D'Urso nella serata di ieri, Lunedì 20 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano (episodio del 2008, La Luna di Carta) ha conquistato 5.569.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.28 – la settima puntata di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video 3.404.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Rai2 A Sud di Made in Sud ha interessato 1.260.000 ...

Grande Fratello : Alice De Andrè difende la sorella Francesca e attacca pesantemente Barbara D’Urso : La sorella della gieffina sbotta sui social: "Carnefici della verità e dei sentimenti. Mi fate orrore".

Grande Fratello - il padre di Martina Nasoni entra nella Casa : "Devi lasciar perdere Daniele" : Un "freeze" per la giovane umbra in cui riabbraccia il papà e lui la esorta a dire addio al Del Moro.

Grande Fratello - Francesca De André viene lasciata in diretta dal fidanzato. Barbara D’Urso : “Sono inca****a” : Francesca De André è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello e si è conquistata la scena anche nell’ultima puntata. Dopo la diffida del padre Cristiano e le foto compromettenti del fidanzato, la nipote di Faber ha avuto la conferma di esser stata tradita ed è stata lasciata in diretta durante la puntata dal fidanzato Giorgio. Già settimana scorsa infatti, alla ragazza erano state mostrate alcune foto che ritraevano il ...

Grande Fratello 2019 - Francesca Cipriani attacca Valentina Vignali : «Lei è storpiata di natura» : Francesca Cipriani torna all’attacco e su twitter lancia una vera e propria bomba contro Valentina Vignali, concorrente del Grande Fratello 2019. La scorsa settimana le due si erano incontrate faccia a faccia e avevano già litigato. Durante la diretta del reality la Cipriani ha deciso di rispondere via twitter alla cestista: «Secondo Valentina Vignali io rischierei di “storpiarmi” con la chirurgia plastica e per lei che è già ...

Grande Fratello - la rivelazione choc di Barbara D’Urso : “Anch’io ho avuto un Mark Caltagirone” : Il “caso” Pamela Prati è stato protagonista anche dell’ultima puntata del Grande Fratello con una delle due manager dell’ex star del Bagaglino, Eliana Michelazzo, che si è vista respingere da Mediaset la sua richiesta di poter entrare nella casa. La Michelazzo infatti, aveva chiesto di potersi “rifugiare” nel reality di Canale 5 per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che, dice, arriverà dopo che ...

Grande Fratello - resoconto del 20 maggio : Francesca scopre il tradimento - fuori Gaetano : La settima puntata del Grande Fratello 16 è andata in onda ieri 20 maggio su Canale 5, riservando siparietti trash, litigi e qualche amara sorpresa. Protagonista indiscussa della serata è stata Francesca De Andrè, che in un percorso a tappe ha appreso le ultime novità riguardanti il suo fidanzato Giorgio. Ad una settimana esatta dal loro incontro, lui ha posto fine alla relazione, dopo essere stato sorpreso in buona compagnia dal settimanale ...

Grande Fratello 2019 - eliminato e nomination/ Puntata da incubo per la De Andrè : Grande Fratello, eliminato Gaetano Arena. Micheal, Martina e Serena in nomination. Francesca De Andrè ha vissuto una serata da incubo.

Grande Fratello - settima puntata : esce Gaetano e Martina è tra i nominati : Ieri sera, lunedì 20 maggio, è stata trasmessa in prime time su Canale 5 la settima diretta serale del Grande Fratello Nip, condotto da Barbara D'Urso, nel corso della quale è stato eliminato Gaetano Arena. Gran parte della puntata è stata dedicata alla fine della relazione fra Francesca De André ed il suo fidanzato. Inoltre ampio spazio è stato riservato a Valentina Vignali, all'ingresso in casa di Vladimir Luxuria e alle nuove nomination. Le ...

Grande Fratello 16 settima puntata : l’eliminato e i tre nominati : Grande Fratello 16 ieri sera: chi è stato eliminato e chi è stato nominato Gaetano Arena è stato eliminato dal Grande Fratello 16. Il giovane modello ha avuto la peggio tra gli altri nominati, ovvero Erica Piamonte, Serena Rutelli e Michael Terlizzi. Con la prima è riuscito ad avere un ultimo confronto dopo aver salutato […] L'articolo Grande Fratello 16 settima puntata: l’eliminato e i tre nominati proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 16 - Kiko Nalli riceve dei videomessaggi dai suoi figli (VIDEO) : Durante il settimo appuntamento del Grande Fratello 16 non solo tante lacrime come quelle di Francesca de Andrè ma anche sorrisi per Kiko Nalli. Dopo aver espresso il desiderio di avere dei segnali dai suoi figli (avuti con Tina Cipollari) questa sera è stato accontentato.Così ecco in un unico videomessaggio per lui Mattias, Francesco e Gianluca nella quale esprimono tutto il loro appoggio al padre ancora recluso nella casa più spiata ...

