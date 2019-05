Grande Fratello | Barbara D' Urso e la confessione sconcertante | Ho scoperto di avere

Grande Fratello : Francesca De Andrè e Valentina Vignali - le insinuazioni gravissime su Giorgio e la droga : La De Andrè parla del suo fidanzato alla Vignali: "Sì poteva essere che è andato a drogarsi in macchina"

Grande Fratello - Eliana Michelazzo esclusa da Pier Silvio Berlusconi. "Sotto choc - vuole espatriare" : Il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone frana addosso a Eliana Michelazzo. La manager della showgirl, coinvolta nel mistero del finto fidanzato, avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello come annunciato a Live - Non è la D'Urso per "isolarsi" da tanto clamore ma l'intervento di Pier Silvio Berlusc

Grande Fratello - Barbara D'Urso da record : ascolti e share - settima puntata oltre ogni previsione : oltre il record, oltre le aspettative. Barbara D'Urso festeggia l'ottimo risultato di ascolti e share della settima puntata del Grande Fratello, la migliore in stagione: 3,4 milioni di telespettatori e share del 20,8% su Canale 5, dietro solo all'imbattibile corazzata Commissario Montalbano (5,569 m

Grande Fratello - la sorella della De Andrè tuona : 'Casa degli orrori - uno scempio' : È un post molto duro quello che Alice De Andrè ha scritto su Instagram nelle scorse ore per commentare il trattamento che ha ricevuto sua sorella Francesca da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello. La ragazza, infatti, si è scagliata contro il reality con parole fortissime, tirando in ballo il circo degli orrori e la spettacolarizzazione del dolore che, secondo lei, fanno persone che dicono di voler bene alla gieffina ma che in realtà ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè : la sorella Alice si scaglia contro il reality ("Un circo degli orrori") : Protagonista assoluta della puntata di ieri del Grande Fratello 16 condotto da Barbara d'Urso è stata Francesca De Andrè, che ha dovuto subire davanti a tutta Italia il fatto di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio Tambellini (anche se il buon Gennaro è già pronto a consolarla).In difesa della ragazza si è schierata la sorella Fabrizia su Instagram: "Franci , le persone che non ti capiscono e non dimostrano con i fatti di rispettarti, ...

Ascolti TV | Lunedì 20 maggio 2019. Montalbano 24.3% - Grande Fratello 20.8%. Boom per il finale del Trono di Spade al 30% nella notte (1.6% pt) : Barbara D'Urso nella serata di ieri, Lunedì 20 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano (episodio del 2008, La Luna di Carta) ha conquistato 5.569.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.28 – la settima puntata di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video 3.404.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Rai2 A Sud di Made in Sud ha interessato 1.260.000 ...

Grande Fratello e i look estrosi della settimana puntata - : Fonte foto: La PresseGrande Fratello e i look estrosi della settimana puntata 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Gli opinionisti del reality di canale 5 poco prima dell'inizio della nuova puntata

Grande Fratello : Alice De Andrè difende la sorella Francesca e attacca pesantemente Barbara D’Urso : La sorella della gieffina sbotta sui social: "Carnefici della verità e dei sentimenti. Mi fate orrore".

Grande Fratello - il padre di Martina Nasoni entra nella Casa : "Devi lasciar perdere Daniele" : Un "freeze" per la giovane umbra in cui riabbraccia il papà e lui la esorta a dire addio al Del Moro.

Grande Fratello - Francesca De André viene lasciata in diretta dal fidanzato. Barbara D’Urso : “Sono inca****a” : Francesca De André è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello e si è conquistata la scena anche nell’ultima puntata. Dopo la diffida del padre Cristiano e le foto compromettenti del fidanzato, la nipote di Faber ha avuto la conferma di esser stata tradita ed è stata lasciata in diretta durante la puntata dal fidanzato Giorgio. Già settimana scorsa infatti, alla ragazza erano state mostrate alcune foto che ritraevano il ...

Grande Fratello 2019 - Francesca Cipriani attacca Valentina Vignali : «Lei è storpiata di natura» : Francesca Cipriani torna all’attacco e su twitter lancia una vera e propria bomba contro Valentina Vignali, concorrente del Grande Fratello 2019. La scorsa settimana le due si erano incontrate faccia a faccia e avevano già litigato. Durante la diretta del reality la Cipriani ha deciso di rispondere via twitter alla cestista: «Secondo Valentina Vignali io rischierei di “storpiarmi” con la chirurgia plastica e per lei che è già ...

Grande Fratello - la rivelazione choc di Barbara D’Urso : “Anch’io ho avuto un Mark Caltagirone” : Il “caso” Pamela Prati è stato protagonista anche dell’ultima puntata del Grande Fratello con una delle due manager dell’ex star del Bagaglino, Eliana Michelazzo, che si è vista respingere da Mediaset la sua richiesta di poter entrare nella casa. La Michelazzo infatti, aveva chiesto di potersi “rifugiare” nel reality di Canale 5 per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che, dice, arriverà dopo che ...