Grande Fratello 2019 | Francesca Cipriani attacca Valentina Vignali | «Lei è storpiata di

attualitavip.myblog

(Di martedì 21 maggio 2019)torna all’attacco e su twitter lancia una vera e propria bomba contro, concorrente del. La scorsa settimana le due si erano incontrate faccia a faccia e avevano già litigato. Durante la diretta del reality laha deciso di rispondere via twitter alla cestista: «Secondoio rischierei di “storpiarmi” con la chirurgia plastica e per lei che è già “di natura” cosa serve?? #gf16». Durante la diretta della settima puntata delè entrata in casa Vladimir Luxuria che parla un po’ con tutti e in particolare rivolgesi ale dice: «Usare un difetto fisico per insultarlo non è bello. In quel momento tu non stai insultando qualcuno. Stai definendo te stessa come una persona che ha pochi argomenti». Lagiustifica le sue parole ...

QuiMediaset_it : L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa… - GrandeFratello : Vladimir Luxuria ospite a sorpresa nella Casa di Grande Fratello, questa sera lunedì 20 maggio in prima serata. Lux… - davidemaggio : #ElianaMichelazzo domani al Grande Fratello #GF16 Mediaset fermi anche la sola ospitata dell'agente per conoscere… -