Governo Usa proroga licenza di 90 giorni a Huawei Il gruppo cinese | nessun problema in

ilfogliettone

(Di martedì 21 maggio 2019) Gli Stati Uniti lanciano il sasso ma ritirano la mano su. Il segretario al Commercio americano Wilbur Ross ha annunciato una sospensione di 90dei provvedimenti restrittivi, in modo da dare la possibilità agli operatori di cercare soluzioni alternative. In pratica, il bando non sara' attuato prima di 90, fino al prossimo 19 agosto. Il dipartimento Usa del Commercio consentira' adi acquistare beni 'Made in America' per garantire l'operativita' delle reti mobili e dei telefonini esistenti. Il gigantenon potra' tuttavia acquistare parti e componenti da fornitori Usa come Intel o Qualcomm per i nuovi prodotti senza l'autorizzazione governativa che, presumibilmente, riuscirebbe ad ottenere con difficolta'.Washington sostiene chemette a rischio la sicurezza nazionale per la sua vicinanza con ildi Pechino che utilizzerebbe le sue ...

vitopetrocelli : Irruzione della polizia Usa nell’Ambasciata del Venezuela a Washington. Una gravissima violazione della Convezione… - AlessiaMorani : #Salvini usa il suo ruolo di governo per fare campagna elettorale: 211 comizi da gennaio in giro per l’Italia su ae… - Confindustria : .@gbrugnoli70: In Italia solo il 3,4% del PIL è dedicato all’istruzione. USA e Germania, i nostri principali compet… -