God of War supera il traguardo di 10 milioni di unità vendute

Days Gone fa il botto in Giappone : superate le vendite totali di God of War : Grazie alla segnalazione di PlayStation LifeStyle, apprendiamo che le vendite totali di Days Gone sono attualmente pari a 148.195 copie in Giappone, battendo i numeri di lancio di titoli come Horizon Zero Dawn. Tuttavia, deve ancora superare le vendite di Horizon o altri giochi esclusivi PS4 come Uncharted 4 e Marvel's Spider-Man.Days Gone è stato il gioco più venduto in Giappone nella sua seconda settimana sul mercato e in 2 settimane in ...

Il documentario Raising Kratos è finalmente disponibile e ci porta alla scoperta della nascita del nuovo God of War : God of War è considerato da gran parte di critica (non perdetevi la nostra recensione) e pubblico come uno dei migliori giochi dell'attuale generazione ed è stato in grado di portare una saga che molti credevano finita verso lidi completamente inesplorati e verso un cambiamento che al di là di alcune critiche può essere considerato estremamente riuscito.Il percorso per arrivarci è però stato estremamente lungo e tortuoso come confermato anche ...

Dietro le quinte di God of War nel documentario "Raising Kratos" in arrivo questa settimana : Raising Kratos è il documentario dedicato a God of War annunciato lo scorso mese, che promette ai giocatori e fan di immergersi in profondità nell'apprezzato titolo di Santa Monica Studio e portare alla luce alcuni affascinanti filmati Dietro le quinte. Si tratta di un approfondito sguardo all'interno dello sviluppo dell'esclusiva PS4.Come segnala Pushsquare, il team ha annunciato attraverso Twitter che il lungometraggio sarà disponibile questa ...

Il papà di God of War si schiera contro la modifica del design di Sonic in vista del suo film : Cory Barlog di Sony Santa Monica si è schierato contro le modifiche che verranno apportate a Sonic in vista del suo film, dopo le lamentele dei fan.Come riporta Sparkchronicles infatti, secondo il director di God of War non è un bene che Sonic subisca una revisione completa del design da parte del pubblico. "E' sicuramente importante ascoltare gli utenti, ma questo rende difficile provare qualcosa di veramente nuovo, soprattutto se a prima vista ...

Un fan di God of War riceve il Guinness World Record per la sua gigantesca collezione di oggetti a tema : Perdersi per ore e ore in un gioco è qualcosa che molti giocatori fanno di tanto in tanto e può anche essere un metodo estremamente "catartico", specialmente se si attraversa un periodo difficile nella vita. Il messicano Emanuel Mojica Rosa ha avuto bisogno di una distrazione quando sua nonna è morta e ha trovato la salvezza e l'evasione attraverso i videogiochi e, specialmente, attraverso Kratos e God of War.Come riporta Dualshockers, Mojica ...

Il prossimo gioco del creatore di God of War e Twisted Metal sarà un horror in singleplayer : David Jaffe è famoso per aver creato serie come Twisted Metal e God of War, purtroppo per un po' è stato fuori dai giochi, almeno fino alla pubblicazione del suo ultimo titolo, Drawn to Death. Il gioco non ha avuto molto successo e di conseguenza lo studio ha chiuso i battenti l'anno scorso. Sembra però che stia lavorando su un nuovo progetto molto interessante.Come riporta Gamingbolt, tramite i suoi profili social, Jaffe ha affermato di essere ...

Cory Barlog spiega il finale del trailer dedicato al documentario su God of War : God of War festeggia il suo primo anno e per l'occasione Cory Barlog ha annunciato un documentario, intitolato "Raising Kratos".Come vi avevamo annunciato pochi giorni fa, questo documentario sarà disponibile sul canale YouTube di PlayStation e svelerà i retroscena dietro la realizzazione di uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni.Tuttavia, ad uno sguardo più attento, i fan si sono accorti di una particolare scena nel trailer che non è ...

Uno dei momenti di maggiore impatto di God of War ha rischiato di non venir mai realizzato : Tra voti altissimi, vendite ottime e una marea di premi come gioco dell'anno, God of War si merita sicuramente l'etichetta di uno dei migliori giochi di questa generazione. Al di là dei successi ottenuti e dell'ottimo risultato finale lo sviluppo non è stato assolutamente semplice e introdurre così tante novità in una IP così amata è stata una sfida non da poco per Santa Monica Studio.Mentre Sony ha annunciato Raising Kratos, il documentario ...

God of War : scopriamo come è nata una delle scene più belle del gioco : Sfortunatamente il mondo norreno di Helheim , a differenza di Ade dove regnano le fiamme, è un inferno di ghiaccio. Questo significa che la sua arma, ovvero l'ascia, in questo luogo ghiacciato non è ...

God of War : Sony annuncia il documentario "Raising Kratos" : Da poco God of War ha celebrato il suo primo anniversario. Per l'occasione Sony ha annunciato Raising Kratos, un documentario interamente dedicato allo sviluppo dell'ultima grande fatica degli sviluppatori di Santa Monica Studio.Il lungometraggio presto sarà disponibile sul canale YouTube di PlayStation e svelerà i retroscena dietro la realizzazione di uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni. Nel frattempo, ecco un piccolo ...

God of War : Raising Kratos - presto disponibile sul canale YouTube di PlayStation! : Il nuovo capitolo della saga di God of War, realizzato da Santa Monica Studio, ha da poco festeggiato il suo primo anniversario. Tale evento è stato festeggiato con diverse iniziative come il rilascio di un tema dinamico e svariati avatar per i possessori di PS4. Ma i festeggiamenti in casa Sony non hanno intenzione di fermarsi. Da un paio di ore è stato annunciato tramite un trailer particolarmente suggestivo, che presto sarà disponibile ...

Il creatore di God of War al lavoro su un nuovo gioco single player : David Jaffe, creatore della serie God of War, ha annunciato che sta lavorando ad un nuovo gioco single player, basato sulla storia, riporta PlayStation LifeStyle, anche se al momento non sono stati svelati molti dettagli al riguardo.Come saprete, il suo progetto più recente, Drawn to Death, non ha mai avuto il successo di God of Ware, di conseguenza The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency non ebbe altra scelta che cancellare il suo ...

Il futuro di God of War anticipato da un messaggio nascosto nel gioco? : Il 2018 è stata un'annata particolarmente spettacolare sotto il profilo videoludico. Il merito va ovviamente a titoli del calibro di God of War e Red Dead Redemption 2, due vere e proprie pietre miliari nel firmamento che meritano di essere incastonate in qualsiasi collezione degna di questo nome: non a caso sono proprio questi due i prodotti che si sono dati battaglia a suon di premi elargiti dalle community e dalle testate specializzate, ...

Arriva il gioco di carte di God of War : God of War si è affermato come una delle migliori PS4 di questa generazione, ebbene anche dopo un anno non smette di far parlare di sé, e ora siamo qui a presentare il gioco di carte ufficiale ispirato proprio al titolo action di Sony.Ebbene, riporta Pushsquare, il gioco di carte di God of War ci metterà nei panni delle Norne, le quali cercano diverse combinazioni di eroi ed eventi per fermare il Ragnarok. Il gioco di carte è dunque ispirato a ...