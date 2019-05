Gli auguri di buon compleanno su Facebook diventano Storie | 5 consigli per lasciare il

Albano compleanno : Romina o Loredana? Ecco chi mi ha fatto Gli auguri prima : Albano compie gli anni e rivela chi gli ha fatto prima gli auguri tra Romina e Loredana Oggi lunedì 20 maggio, Albano Carrisi compie settantasei anni. Il grande cantante italiano, continuamente al centro del gossip per la sua situazione sentimentale che lo vedrebbe “diviso” tra Romina Power e Loredana Lecciso, è intervenuto nella puntata de La […] L'articolo Albano compleanno: Romina o Loredana? Ecco chi mi ha fatto gli auguri ...

Tanti auguri a…Iker Casillas : uno dei miGliori portieri di tutti i tempi : Giornata dedicata ai portieri quella del 20 maggio: oltre a Petr Cech compie gli anni anche Iker Casillas, 38 candeline per l’estremo difensore spagnolo. Annoverato tra i migliori portieri di tutti i tempi, Casillas ha legato indissolubilmente la sua carriera al Real Madrid, giocando coi Blancos dal 1990 fino al 2015. Negli ultimi anni ha difeso i pali del Porto vincendo un campionato e una Supercoppa portoghese. Con il Real Madrid ...

Eurovision Finale - Mahmood riceve Gli auguri da Malgioglio : “Sei fortissimo e…” : Erovision: Cristiano Malgioglio scrive a Mahmood per complimentarsi e fargli gli auguri per la Finale Questa sera (sabato 18 maggio) ci sarà la Finale di Eurovision 2019 e per Mahmood è giunto finalmente il momento di salire sul palco dell’Expo di Tel Aviv. Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo rappresenterà l’Italia, una delle “big five”, […] L'articolo Eurovision Finale, Mahmood riceve gli auguri da ...

Pamela Prati - Anna Falchi : "Si è inventata tutto. Non ho fatto Gli auguri a Fiorello" : Anna Falchi è stata l'ospite di ieri di Un giorno da pecora, il programma del daytime di Rai Radio Uno condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. La coppia non ha potuto non chiederle un parere sul fenomeno del momento, ovvero il caso Pamela Prati - Mark Caltagirone: “Il matrimonio di Pamela Prati? L’idea che mi sono fatta è che le sia sfuggita di mano la situazione: ha annunciato questo evento per andare ospite un po’ di qua e di là, ...

Buon compleanno Fiorello - Gli auguri vintage di Jovanotti su Instagram : Giovani, belli e carichi di energia. E così sono rimasti. Lorenzo Jovanotti apre il cassetto dei ricordi ed estrae delle meravigliose foto d'epoca. Lui e Fiorello appena ventenni, pronti a...

Gwyneth Paltrow chiede permesso alla figlia per farle Gli auguri sui social : Gwyneth Paltrow ha imparato la lezione. Dopo essere stata rimproverata da sua figlia Apple per aver pubblicato sui social delle sue foto senza consenso, in occasione del 15esimo compleanno della ragazza, l’attrice chiede permesso prima di postare un affettuoso post di auguri. Insieme alla foto che ritrae la primogenita sua e del cantante Chris Martin, la Paltrow ha aggiunto lo screenshot della divertente conversazione ...

Gwyneth Paltrow fa Gli auguri ad Apple - bellissima 15enne - con una foto «approvata» : Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Mai mettersi contro i figli (adolescenti). Due mesi fa mamma Gwyneth Paltrow aveva condiviso una foto – a suo dire, innocente – sulle piste da sci al fianco della figlia Apple, la primogenita avuta da Chris Martin. La ragazza, però, era andata su tutte le furie, sottoponendo ...

Tanti auguri Papà... e fiGli maschi! Ilary Blasi festeggia il compleanno del padre : Ilary Blasi, solo qualche settimana fa, era volata nel Principato di Monaco per festeggiare il suo compleanno insieme a Francesco Totti e pochi altri intimi amici. Ora, invece, mentre in tutto il mondo si festeggiava la Festa della Mamma, Ilary e Francesco hanno festeggiato il compleanno del papà di Ilary condividendo alcuni di questi momenti di gioia con i propri fan, pubblicando delle foto dell'evento su Instagram.

SLA - insulti ed auguri di morte a Paolo Palumbo : la sua battaGlia portare in Italia una terapia sperimentale : Paolo Palumbo ha una speranza, una cura sperimentale in Israele, che sta perseguendo con una raccolta fondi on line che grazie anche alle donazioni di tante persone, e di alcuni vip ha superato i 95 mila euro. Ma allo chef di Oristano malato di SLA, oltre alla solidarietà, arrivano via social anche offese e minacce. E’ quanto denuncia il fratello Rosario sulla pagina Facebook “Finalmente abili” pubblicando alcuni screenshot ...

Kendall Jenner ha una risposta super ironica dopo essere stata esclusa daGli auguri di Kris per la Festa della mamma : LOL The post Kendall Jenner ha una risposta super ironica dopo essere stata esclusa dagli auguri di Kris per la Festa della mamma appeared first on News Mtv Italia.

Ursula Bennardo mamma - auguri speciali e messaggio alla fiGlia Bianca : Quarto figlio Ursula di Uomini e Donne: il nuovo messaggio Ursula Bennardo diventerà mamma per la quarta volta. Un miracolo che si ripete. Sta vivendo con entusiasmo questo bellissimo periodo della sua vita, accompagnata sempre dall’amore dei suoi figli e di Sossio Aruta, il fidanzato “ritrovato” a Uomini e Donne. Il loro amore non si […] L'articolo Ursula Bennardo mamma, auguri speciali e messaggio alla figlia Bianca ...

Non hai perso la speranza! Elena Santarelli e Gli auguri del figlio guarito dal cancro : Sul suo profilo Instagram Elena Santarelli ha voluto condividere con i suoi follower un'importante notizia che ha stravolto in positivo la sua vita insieme a quella del figlio Giacomo che in passato era venuto a conoscenza di essere malato di cancro. E in occasione della ricorrenza della "Festa della mamma", Elena Santarelli ha voluto condividere con i suoi seguaci un altro momento emozionante della sua vita, che la vede destinataria di una ...

Gli auguri di Giacomo a mamma Elena Santarelli dopo la guarigione : È una Festa della mamma speciale per Elena Santarelli, che quest’anno può celebrare la battaglia vinta dal figlio Giacomo contro il tumore cerebrale da cui era stato colpito. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi la show girl tramite i social network.Per festeggiare, Elena Santarelli ha postato su Instagram la foto della lettera scritta dal suo bambino. Parole piene d’amore e gratitudine che hanno commosso i ...

Festa della mamma - Gli auguri e i ricordi dei napoletani : 12 maggio, un giorno speciale per ogni mamma. In queste ore di celebrazione il pensiero di ogni figlio, vicino o lontano, è rivolto alla propria madre . Anche chi purtroppo non l?ha...