Giro d’Italia 2019 | si ritira Matteo Moschetti | per fortuna nessuna frattura per il

(Di martedì 21 maggio 2019) Una bruttissima caduta all’ultimo chilometro, quando era tutto pronto per la volata di Modena: un ritorno in gara da dimenticare dopo il giorno di riposo ald’Italiaper, giovane velocista della Trek-Segafredo. Una botta fortissima, lo spavento, poi però il ritorno in sella e la tappa conclusa: persono arrivate buone notizie,per l’azzurro al debutto alla Corsa Rosa. In ogni caso il primoper lui si conclude qui: domani non sarà al via della Carpi-Novi Ligure. #teo did not lose consciousness after the crash and is cleared of risk of concussion.will not start Stage 11 tomorrow as his shoulder and legs will take some time to heal. pic.twitter.com/KY8LAS37sr — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) May 21,gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

