Giro d’Italia 2019 | Elia Viviani | “Demare è stato più forte | devo accettarlo Quanto

Giro d’Italia : brutta caduta di Ackermann - a Modena sprinta Demare : Il Giro d’Italia è ripartito dopo il giorno di riposo con una tappa tranquilla, breve e pianeggiante, che si è animata solo in prossimità dell’arrivo e dello sprint finale. La volata è stata condizionata da una rovinosa caduta di Pascal Ackermann, la maglia ciclamino e vincitore già di due tappe. A giocarsi il successo sono rimati così pochissimi corridori e Arnaud Demare ha sprintato davanti a Viviani scegliendo una traiettoria opposta rispetto ...

Giro d’Italia – Sprint di Demare - il francese si prende la decima tappa : ancora una beffa per Viviani : Il corridore francese centra la prima vittoria al Giro d’Italia, precedendo in volata Elia Viviani e Rudiger Selig Primo successo in carriera al Giro d’Italia per Arnaud Demare, il corridore della FDJ si prende la decima tappa grazie ad una volata perfetta che non lascia scampo ad Elia Viviani, costretto ad incassare il terzo secondo posto di questa Corsa Rosa. LaPresse E’ la 57ª vittoria per l’atleta francese, che ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : Primoz Roglic primeggia - Nibali a 1’44”. Yates e Lopez lontani : La decima tappa del Giro d’Italia 2019 non ha riservato sorprese e tutto è rimato invariato in classifica generale, i distacchi tra i big non hanno subito variazioni al termine della semplicissima frazione odierna: non c’era nemmeno un metro di salita lungo la Ravenna-Modena che si è risolta con una volata di gruppo, giornata davvero molto tranquilla per le stelle che lottano per la conquista della maglia. Le distanze tra i favoriti ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Carpi-Novi Ligure : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : domani (mercoledì 22 maggio) si svolgerà l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 221 km da Carpi a Novi Ligure. Una frazione lunga ma totalmente piatta, che rappresenterà quindi un’altra occasione imperdibile per i velocisti, prima di dover affrontare i tapponi di montagna. Il percorso odierno completerà l’attraversamento della Pianura Padana, con i corridori che dopo la partenza si dirigeranno a Reggio Emilia e percorreranno poi la ...

Giro d’Italia 2019 - confermata la tappa di Ceresole : traguardo in mezzo alla neve del Lago Serrù - primo arrivo in salita da brividi : Il maltempo continua a imperversare nella nostra Penisola e sta inevitabilmente condizionando il Giro d’Italia, il transito sul Passo Gavia previsto per martedì 28 maggio è seriamente a rischio visto che sulla Cima Coppi sono presenti pareti di neve di quattro metri ma la coltre bianca ha fatto capolino anche a Ceresole dove la Corsa Rosa arriverà venerdì 24 maggio. Nel weekend, infatti, è nevicato in maniera fitta nei pressi del Lago ...

Giro d’Italia 2019 - neve sul Passo Gavia : strada sgomberata entro giovedì? Missione per far passare il tappone - le previsioni meteo : Proseguono in maniera incessante i lavori per pulire la strada che conduce al Passo Gavia, sono presenti pareti di neve di ben 4 metri ma nessuno si scoraggia e si sta facendo tutto il possibile per permettere il transito del Giro d’Italia in occasione della tappa di martedì 28 maggio. Il comitato organizzatore e gli enti locali si stanno prodigando per fare in modo che il gruppo riesca a passare sulla Cima Coppi tra una settimana ...

Giro d’Italia - troppa neve sulle Alpi. Il direttore Vegni : “al 60% riusciremo a passare sul Gavia - piano B già pronto” [FOTO] : “In questo momento ci sono il 60% di possibilità che la corsa arrivi in cima al Gavia, come previsto dalla 16ª tappa, sul percorso che Lovere a Ponte di Legno, in programma martedì 28 maggio (previsto anche il Mortirolo, ndr). Ovviamente esiste un piano B, ma sicuramente mi sento di escludere un doppio passaggio sul Mortirolo. Magari la tappa non sarebbe affascinante come quella che prevede il Gavia, ma sarebbe ugualmente dura“. ...

Giro d’Italia 2019 - chi è l’ultimo in classifica? Maglia nera a Nico Denz - Hatsuyama e Mareczko lo sfidano : La Maglia nera è stata uno dei grandi simboli del Giro d’Italia, un riconoscimento per il peggiore della classifica generale. Una casacca che però porta con sé racconti epici.. Ricordiamo che la Maglia nera è stata ispirata da Giuseppe Ticozzelli, calciatore che nel 1926 decise di partecipare al Giro d’Italia vestendo la Maglia nera con la stella bianca del mitico Casale (squadra che vinse lo scudetto nel 1914) per cui giocava ai tempi. La sua ...

Giro d’Italia 2019 - Mauro Vegni : “Al 60% si passa sul Gavia - pronto il Piano B - no al doppio Mortirolo” : Continua a tenere banco al Giro d’Italia la questione Gavia, con la scalata prevista nel percorso della 16ma tappa, ma in forte dubbio a causa della tanta neve presente e delle precipitazioni previste nelle ore immediatamente precedenti la frazione. A tal proposito ha parlato all’ANSA il direttore della Corsa Rosa, Mauro Vegni. Ad una settimana dalla tappa non è ancora possibile dire con certezza se il Gavia si scalerà o meno: ...