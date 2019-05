Giro | Demare vince in volata | Conti sempre rosa

ilfogliettone

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Arnaudha vinto la decima tappa del 102esimod'Italia di ciclismo, da Ravenna a Modena, lunga 145 chilometri. Il francese ha battuto allo sprint Elia Viviani, ancora una volta secondo. Valerioha conservato la magliadi leader della classifica generale. A poche centinaia di metri dall'arrivo clamocaduta che ha coinvolto la maglia ciclamino di Pascal Ackermann.La caduta a circa 600 metri dall'arrivo ha spaccato il gruppo in due tronconi. Fra i corridori finiti a terra, oltre al tedesco Ackermann, in maglia ciclamino e vincitore di due tappe, anche Matteo Moschetti e Simone Consonni. Sull'asfalto un altro italiano, Jakub Mareczko, che e' stato trascinato a terra da un collega della Ag2R, spinto a sua volta. Ackermann e' riuscito ad arrivare al traguardo con maglia e pantaloncini strappati, ma soprattutto una serie di ferite sul costato, sul braccio e nella ...

