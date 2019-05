Giri in jet e in Ferrari | il padrino della figlia | il NYT e lo strano rapporto tra

ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2019) La posizione scomoda di Ceferin è analizzata nel dettaglio dal New York Times in un pezzo in cui si parte dai punti caldi che il presidenteUefa si trova ad affrontare. Sono tre: la rabbia dall’Inghilterra per la finale a Baku, le pressioni del Manchester City che teme l’esclusione dalla prossima Champions per l’indagine sulle sue finanze, ma su tutti la questionecosiddetta SuperChampions. E’ un momento delicato, spiega il NYT, in cui viene messa alla prova la sua capacità di bilanciare gli interessi dei club ricchi e meno ricchi, in cui si dovrà dimostrare la sua integrità nei confronti delle serie accuse di promiscuità con gli interessi dei potenti. È un punto di svolta per l’Uefa che è stata accusata, e Ceferin in prima persona, di non avere la volontà di far rispettare le sue stesse regole. Il NYT ripercorre la storia dell’avvocato sloveno, “emerso ...

