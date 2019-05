Giovanni Tria | Gli 80 euro di Matteo Renzi spariranno È stato un provvedimento

Giovanni Tria : “Cancelleremo il bonus Renzi degli 80 euro” : "Tecnicamente è stata una decisione sbagliata. Il bonus Renzi degli 80 euro va riassorbito": così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha commentato la riforma di sostegno economico introdotta nel 2014, definendola un provvedimento fatto male che è risultato in una spesa di 10 miliardi di euro per lo Stato.Continua a leggere

Giovanni Tria - nuovo dipartimento al Mef sugli investimenti : sarà guidato dalla cognata di Gentiloni : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria aspetta con particolare ansia il prossimo Consiglio dei ministri, che rischia di non essere più rinviabile a oltre il prossimo lunedì, come invece sperano sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini. Le tensioni per il decreto sicurezza bis non reggono davanti ai pun

Giovanni Tria - il ministro messo all'angolo all'Ecofin : l'Austria minaccia l'Italia : "C'è un Def approvato da governo e Parlamento" e "il governo sta lavorando per attuare quello che c'è scritto nel Def". E quel documento è stato approvato in Consiglio dei ministri anche da Matteo Salvini. Giovanni Tria arriva a Bruxelles alla riunione dell'Eurogruppo preceduto dalle parole di fuoco

Giovanni Tria avverte : “No aumento deficit per tagliare le tasse - servono coperture strutturali” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avverte che l'ipotesi di aumentare il deficit per tagliare le tasse e introdurre una riforma fiscale è da scartare: "Per finanziare riforme fiscali strutturali servono coperture altrettanto strutturali, il deficit può coprire solo investimenti o esigenze temporanee".Continua a leggere

Giovanni Tria vende tutto : conferma il target (impossibile) sulle privatizzazioni : “Il debito italiano è sostanzialmente stabilizzato da anni, con oscillazioni minime. Nelle sue previsioni la commissione europea ha confermato quanto abbiamo scritto un mese fa nel Def: c’è una distanza su deficit e debito nel 2020, ma è dovuta al fatto che Bruxelles sviluppa una previsione a politiche invariate, che non tiene conto di quanto è già previsto dalla nostra legislazione su Iva e ...

Giovanni Tria - l'avvertimento a Salvini e Di Maio : "Ecco l'unica strada per non aumentare l'Iva" : A leggere ogni giorno gli attacchi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio contro Giovanni Tria, sembra che il destino del ministro sia appeso a un filo sottilissimo, pronto a essere tagliato in qualsiasi momento. In verità i rapporti tra i tre sarebbe molto più sereni, come ha garantito lo stesso ministr

Giovanni Tria cerca guai. Ribadisce il bivio "tagli o sale l'Iva" e difende Siri. "Gli attacchi? Ormai non ci faccio più caso" : Bisogna ammettere che Giovanni Tria non è uno che ama nascondersi. Dopo settimane costantemente sotto accusa, tirato per la giacca ora dai 5 stelle ora dalla Lega, superati scogli durissimi come le nomine e il Def, le acque attorno al ministro dell'Economia si erano quietate. Ma Tria soffia sul fuoco con un'intervista al Fatto Quotidiano in cui torna a parlare di aumenti Iva inevitabili se non ci saranno tagli di spesa, in cui parla ...

Giovanni Tria - il documento di Standard & Poor's parla chiaro : c'è puzza di patrimoniale : Il governo ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo il giudizio dell'agenzia di rating Standard & Poor's che non ha declassato il debito sovrano, confermandolo sul giudizio "BBB" con outlook negativo. Meglio feriti che morti, certo, ma è tra le righe della relazione dell'agenzia che si annida il

Per Giovanni Tria dopo tanti veleni - la carezza della moglie : "Sono una sua fan - lo raccomando" : Giovanni Tria ha passato periodi molto complicati come ministro dell'Economia del Governo gialloverde. Ma ha avuto sempre dalla sua parte la moglie, Maria Stella Vicini, ex dirigente di Fiat e ConfindusTria.A confermarlo è lei stessa, in un'intervista a Povera PaTria, su Raidue: alla domanda se dia consigli al ministro, lei replica: "Assolutamente sì. Sono una sua fan assolutamente, lo consiglio nel senso che lo raccomando ...

Il Parlamento dà il via libera al Def - Giovanni Tria : “In Bilancio misure per evitare aumento Iva” : La Camera e il Senato hanno dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sul Def, il Documento di economia e finanza. A spiegare le linee guida di questa risoluzione il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ricorda l'obiettivo di estendere la flat tax puntando, allo stesso tempo, a disinnescare le clausole di salvaguardia per scongiurare l'aumento dell'Iva.Continua a leggere