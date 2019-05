Giornata del Sollievo | consulti gratuiti all’ASST Gaetano Pini-CTO

Giornata Mondiale della Biodiversità - Coldiretti : in Italia persi 3 frutti su 4 : “In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo, ma la perdita di Biodiversità riguarda l’intero sistema agricolo e di allevamento con il rischio di estinzione che si estende dalle piante coltivate agli animali allevati“: è quanto afferma la Coldiretti, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si festeggia in tutto il Pianeta il 22 maggio. “In Italia nel secolo ...

Conclusa la sesta edizione della Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista : Conclusa la sesta edizione della Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista promossa dall’ENPAB con l’alto patrocinio del Ministero della Salute, svoltasi in 24 Piazze italiane il 18 e 19 maggio scorso. Focus di quest’anno è stata la sostenibilità ambienale. A Cosenza l’evento è stato organizzato a Piazza Bilotti e coordinato dal Dott. Saverio Bruni insieme al fIduciario ENPAB Dott. Ornella Muto. Hanno partecipato all’evento numerosi biologi ...

Badminton - Sudirman Cup 2019 : i risultati della seconda Giornata. L’Inghilterra supera la Danimarca : Prosegue a Nanning, in Cina, la Sudirman Cup di Badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nella seconda giornata di gare spiccano, nel Gruppo 1, quello riservato alle dodici Nazionali che si giocheranno poi il trofeo, i risicati successi del Giappone, per 3-2 sulla Russia, e dell’Inghilterra, per 3-2 sulla Danimarca. Di seguito tutti i risultati odierni: Gruppo 1A Giappone-Russia 3-2 Riposa: Thailandia Gruppo ...

Giornata mondiale delle api - in Italia azzerata la produzione di miele a causa dell’instabilità climatica : volano importazioni : La Giornata mondiale delle api con la produzione di miele praticamente azzerata. Una beffa per l’Italia, da Nord a Sud, dovuta alla siccità del mese di marzo 2019 e al clima instabile di aprile e maggio, con vento, pioggia e sbalzi termici, che non ha consentito alle api neanche di trovare nettare sufficiente da portare nell’alveare. Nel frattempo, aumentano le importazioni di miele dall’estero. Così, il 20 maggio, gli insetti impollinatori ...

Giornata delle Api - Coldiretti : “+ 18% dell’import del miele - 1 vaso su 2 è straniero” : Le importazioni di miele dall’estero sono state pari a 27,8 milioni di chili in aumento del 18% rispetto all’anno precedente, con quasi la metà che arriva da Ungheria (11,3 milioni di chili) e Cina (2,5 milioni di chili) che ha avuto in passato gravi problemi di sicurezza alimentare. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat in occasione della Giornata mondiale delle api che si festeggia il 20 maggio a livello ...

Le partite decisive dell’ultima Giornata di Serie A si giocheranno in contemporanea domenica 26 maggio alle 20.30 : La Lega Serie A ha annunciato che le partite dell’ultima giornata di campionato che possono decidere delle cose – la qualificazione alla Champions league, quella all’Europa League e la salvezza – si giocheranno in contemporanea domenica sera alle 20.30. Le

Mountain bike - Coppa del Mondo Albstadt 2019 : Flueckiger cambia tutto. Van der Poel c’è sempre e comunque. Giornata nera per Schurter : Prima tappa di Coppa del Mondo cross country, ed ecco che arrivano già delle sentenze. Un weekend veramente tosto per il grande appuntamento del fuoristrada delle due ruote che ha aperto la stagione con la prova di Albstadt, in Germania. A farne le spese peggiori è stato Nino Schurter. Partito con i favori dei pronostici, il campione del Mondo è incappato in una Giornata nera, nerissima, in cui non è proprio riuscito a tenere il passo dei primi, ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : Copernicus rivela il valore delle previsioni sulla qualità dell’aria : In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente il 5 giugno, dedicata al tema dell’inquinamento dell’aria, il Copernicus Atmosphere Monitoring Service pubblicherà un video, per spiegare come viene monitorata la qualità dell’aria e il valore delle sue previsioni. Le previsioni della qualità dell’aria, così come quelle meteorologiche, sono ora uno strumento essenziale, in quanto testimoniano gli effetti sfavorevoli dell’inquinamento atmosferico ...

La Convenzione sulla diversità biologica dell’ONU e Slow Food insieme per la Giornata mondiale della biodiversità : La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) è lieta di avere Slow Food come partner per la Giornata mondiale della biodiversità di quest’anno, il 22 maggio. Tema per il 2019 è Our Biodiversity, Our Food, Our Health proprio per sottolineare la stretta interdipendenza esistente tra la biodiversità, i sistemi alimentari e la salute umana, toccando gli aspetti della diversità biologica e culturale più tangibili nella vita quotidiana delle persone ...

Serie A : definite date - orari e programmazione dell’ultima Giornata : Grande attesa per l’ultima giornata valida per il massimo campionato italiano, negli ultimi minuti la Lega di Serie A ha reso nota la programmazione del turno in programma tra sabato e domenica. La corsa salvezza si deciderà nella serata di domenica, la partita tra Fiorentina e Genoa è stata fissata alla 20.30. Questo l’elenco delle gare: 25/05/2019 Sabato 18.00 Frosinone – Chievo DAZN 26/05/2019 Domenica 15.00 Torino ...

Serie A - ecco date e orari dell’ultima Giornata : Champions e lotta salvezza alle 20.30 : Data orari ultima giornata Serie A – La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari per l’ultima giornata: contemporaneità pressoché totale, con eccezione di tre gare. Nel dettaglio, solo una gara si giocherà sabato 25 maggio: alle 18 scenderanno infatti in campo Frosinone e Chievo Verona, che sarà trasmessa su Dazn. Potrebbe essere giocata […] L'articolo Serie A, ecco date e orari dell’ultima giornata: Champions e lotta ...

Serie A - il programma dell’ultima Giornata : le gare “calde” in scena domenica sera : Serie A, il programma dell’ultima giornata vedrà le gare delle corse salvezza e Champions League alla domenica sera La Lega Serie A ha annunciato il programma per l’ultima giornata di campionato di Serie A, in programma il prossimo weekend. Una sola partita al sabato, quella tra le già retrocesse Frosinone-Chievo alle 18. domenica alle 15 si disputa Torino-Lazio, poi alle 18 Sampdoria-Juventus e alle 20.30 tutti gli altri match ...

Puglia : il 24 maggio la Giornata regionale della Disabilità - tra difficoltà e inclusione sociale : Il 24 maggio, presso l’Agorà della sede del Consiglio regionale della Puglia si terrà la Giornata regionale della Disabilità: un’occasione per portare i cittadini e le Istituzioni a non spegnere mai il faro sulle problematiche e sulle difficoltà sanitarie, sociali, scolastiche dei diversamente abili, ma anche un’opportunità per mettere in risalto grandi e piccoli successi che ben rappresentano esemplari di inclusione sociale e di ...