GF16 | Alice De Andrè sbotta sui social dopo la puntata di lunedì | ' Che schifo'

(Di martedì 21 maggio 2019) Nellaandata in onda ieri del Grande Fratello, abbiamo assistito a numerosi colpi di scena. Uno in particolare la conferma del tradimento di Giorgio Tambellini ai danni della gieffina Francesca De. La notizia ha chiaramente spezzato il cuore della nipote di Fabrizio Deche è stata consolata in tutti i modi dai suoi coinquilini e da Barbara D'Urso. Al contrario di Francesca, la sorellaè rimasta alquanto delusa e arrabbiata dalla notizia del tradimento dell'imprenditore toscano. La ragazza infatti, subitola fine delladel reality show, si è scagliata suicontro la trasmissione, evidenziandone gli orrori che i concorrenti devono subire all'interno della casa....

marcobg : RT @Lucignolo1973: Alice De André anche lei contro il @GrandeFratello @carmelitadurso #gf16 #Vergogna #GFisDead #FuoriBarbaraDUrso https://… - Lory58Namaste : #Alice De Andrè su Instagram ha sfogato tutta la sua 'rabbia' contro il circo mediatico del gf, ce ne per tutti!! Grande#alice!!!#GF16 - ziabudidde : #GF16 La sorella di Francesca, Alice, scrive contro il GF e contro Barbara. -