GF | Malgioglio contro Francesca De André | Pazza | volgare e terribile | VIDEO

Gf - scontro di fuoco fra Malgioglio e la De André : "Tu sei pazza" - : Alessandro Pagliuca Francesca De André e Cristiano Maglioglio hanno avuto un accesco scontro nel corso dell diretta. I due non se le sono mandate di certo a dire Quella di ieri, non è stata di certo una serata facile per Francesca De André. La concorrente del Gf, infatti, ha visto andare in frantumi la sua storia d’amore con Giorgio Tambellini. Il suo compagno è prima stato beccato in atteggiamenti intimi con una mora per le vie di ...

GF16 - la Vignali contro Soleil : 'Non mi è mai piaciuta' - Malgioglio 'Rischi una querela' : Nella quinta puntata del Grande Fratello non sono mancate discussioni tra i concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia. In particolare Valentina Vignali ha avuto un'accesa discussione con Soleil Sorgè che ha fatto infuriare la conduttrice Barbara D'Urso e il giudice Cristiano Malgioglio. Valentina Vignali al centro dell'attenzione Nell'ultima diretta serale del Grande Fratello, la cestista Valentina Vignali si è lasciata andare un pò ...

Grande Fratello - Cristiano Malgioglio contro Valentina Vignali : "Sei da querela... come ti permetti?" : Valentina Vignali, concorrente ancora in gara, è di nuovo una delle protagoniste della puntata di lunedì 6 maggio del Grande Fratello stavolta, per un attacco rivolto all’italo-americana Soleil Sorge. Tra le due non corre buon sangue da tempo e già nei giorni precedenti la cestista nella Casa aveva

Grande Fratello - Valentina Vignali contro Soleil. Malgioglio avverte : «Occhio - rischi una querela» : Tra Valentina Vignali e Soleil Sorgé vecchie ruggini che tornano prepotentemente alla ribalta. L'occasione è quella del Grande Fratello, dove la cestista e influencer, che si trova...

Giovanni Ciacci contro Malgioglio : “Nessun fidanzato - vive di gossip” : Cristiano Malgioglio attaccato da Giovanni Ciacci: le nuove parole dello stilista di Detto Fatto Giovanni Ciacci ha fatto nuove critiche a Cristiano Malgioglio. Tra stylist e opinionista del Gf non corre buon sangue: cercano sempre l’occasione buona per punzecchiarsi a vicenda. E, bisogna ammetterlo, lo fanno simpaticamente. Divertono con i loro commenti e, questa volta, […] L'articolo Giovanni Ciacci contro Malgioglio: “Nessun ...