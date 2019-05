GF | Francesca e Valentina senza freni su Giorgio Tambellini | ' Stava fatto'

Grande Fratello : Francesca De Andrè e Valentina Vignali - le insinuazioni gravissime su Giorgio e la droga : La De Andrè parla del suo fidanzato alla Vignali: "Sì poteva essere che è andato a drogarsi in macchina"

Grande Fratello : Valentina Vignali offende Francesca Cipriani che scoppia a piangere. Ecco cosa è accaduto : Valentina Vignali e Francesca Cipriani si sono scontrate al Grande Fratello 2019. Come già saprete, nei giorni scorsi la concorrente del Gf aveva definito Francesca la donna più stupida che abbia mai conosciuto. La... L'articolo Grande Fratello: Valentina Vignali offende Francesca Cipriani che scoppia a piangere. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello - Francesca indignata per la gonna di Valentina : "Con 1.200 aiutavo l'Africa" : A poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello 16, condotto da Barbara D'Urso , è emersa l'ennesima confessione a cui si è lasciata abbandonare l'influencer Valentina Vignali, che aveva ...

Valentina Vignali diffidata da Francesca Brambilla - la ragazza con cui dice che il suo ex fidanzato l’ha tradita : La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da meno di un mese ma già sono arrivate tre diffide legali che vedono protagoniste altrettante concorrenti del reality di Canale 5. Dopo quella di Cristiano De André nei confronti della figlia e quella di Wanda Nara contro la sorella di Mauro Icardi, ora tocca a Valentina Vignali. La cestista è stata infatti diffidata da Francesca Brambilla, la ragazza che lei ha più volte indicato come colei con ...