Germania | autobus Flixbus si rovescia vicino Lipsia | morta donna italiana di 63 anni

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Un terribile incidente stradale si è verificato domenica pomeriggio in, sulla A9, precisamente nei pressi di Bad Dürrenberg, località non lontana da. Per cause ancora in corso di accertamento (forse un colpo di sonno dell'autista), undella nota compagnia low-costsi è improvvisamenteto sulla carreggiata. L'incidente ha causato diversi feriti, e purtroppo una nostra connazionale di 63, Cristina Pavanelli, è deceduta. Lasi trovava sul mezzo insieme ai suoi figli, i quali sono rimasti feriti: stava tornando in Italia da Berlino, dove, a quanto pare, aveva assistito alla finale di Champions League di pallavolo che ha visto impegnata una squadra, la Lube Civitanova, che ha, poi, di fatto vinto l'importante kermesse sportiva internazionale. Ma purtroppo al ritorno qualcosa è andato decisamente storto: il bus sul quale viaggiavano ...

Cristin97215062 : RT @magicaGrmente22: Flixbus : sono recidivi . È allarmante Incidente su bus in Germania, morta un'italiana - cliobix : RT @magicaGrmente22: Flixbus : sono recidivi . È allarmante Incidente su bus in Germania, morta un'italiana - dileguossi : RT @magicaGrmente22: Flixbus : sono recidivi . È allarmante Incidente su bus in Germania, morta un'italiana -