Genoa verso la B | Preziosi ora ha paura | ' Salvarsi sarà dura | giochiamoci l' ultima chance'

VIDEO Atalanta-Genoa 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Barrow e Castagna lanciano la Dea verso la Champions League : L’Atalanta ha sconfitto il Genoa per 2-1 nel match valido per la 36^ giornata. Barrow e Castagne hanno deciso la contesa in avvio di ripresa, la Dea è salita al terzo posto in classifica e ora è davvero vicinissima alla clamorosa qualificazione alla prossima Champions League. Il Grifone ha accorciato le distanze allo scadere con Pandev e deve ancora rinviare la festa per la salvezza. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la ...

Genoa - Prandelli verso la Roma : "Manca fiducia - ma il futuro dipende solo da noi" : Prima "un pensiero al Grande Torino, memoria storica del calcio nazionale". Poi un pensiero "a Stefano Sturaro, operato ieri, ma parte integrante del nostro progetto". La vigilia di Cesare Prandelli ...

Genoa - spettro retrocessione : tifosi verso lo sciopero : Siamo ormai arrivati allo sprint finale di questo campionato e tutte le squadre sono chiamate all’ultimo sforzo per raggiungere i propri obiettivi. Tra questi c’èil Genoa, protagonista finora di una stagione caratterizzata da troppi alti e bassi e ancora non sicuro della permanenza in Serie A. Il malcontento dei tifosi, intanto, si fa sempre più […] L'articolo Genoa, spettro retrocessione: tifosi verso lo sciopero è stato ...

Criscito : 'Siamo qui per giocarcela - ma serve un Genoa diverso' : Domenico Criscito , capitano del Genoa, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida contro il Napoli: 'Ci vorrà un Genoa ben diverso da quello visto nelle ultime due gare. Ci aspetta una partita difficile contro il Napoli, ma siamo qui per giocarcela. Genova ...

Caso Icardi - può tornare il sereno : l'argentino verso la convocazione col Genoa : La sfuriata di Luciano Spalletti è stato l'ennesimo capitolo del Caso Icardi. La mancata convocazione contro la Lazio ha fatto sì scalpore, ma la sconfitta subita a San Siro, in una gara delicata per ...

Udinese-Genoa 2-0 - passa avanti friulani verso salvezza. Lite in spogliatoio : L'Udinese aveva bisogno dei tre punti per mettere un po' di spazio tra se' e la zona retrocessione e ha portato a termine la missione salendo a 28 punti in classifica a +4 sul Bologna terzultimo. Con una partita attenta, resa facile dal gol segnato all'avvio, batte il Genoa in casa per 2-0. Un Genoa senza dubbio meno motivato, coi suoi 33 punti a meta' classifica e in acque decisamente piu' tranquille. E infatti sono i padroni di casa a partire ...