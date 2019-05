Gennaro Lillio | il padre torna a farsi vivo | “Chiedo rispetto per la mia privacy”

Gennaro Lillio diffidato dal padre : la reazione del concorrente del GF : Grande Fratello 2019, Gennaro Lillio: il padre lo diffida Gennaro Lillio, giusto poco fa, è stato chiamato da Barbara d’Urso nella stanza delle sorprese. In quella circostanza il concorrente del GF 16 ha avuto modo di leggere una lettera che gli ha scritto il padre per chiedergli un incontro una volta uscito dalla casa più spiata dagli italiani per spiegargli il motivo per cui ha deciso di abbandonarlo anni fa. Ma poco dopo ecco arrivare ...

Al Grande Fratello Gennaro Lillio si dichiara a Francesca De André : Che tra Gennaro Lillio e Francesca De André l'attrazione sia alle stelle è noto a tutti: il ragazzo durante un confessionale ha confidato al Grande Fratello che se lei non fosse fidanzata la bacerebbe. Francesca De André e Gennario Lillio potrebbero essere a un passo dall'iniziare una love story. Il modello napoletano non ha mai negato il suo interesse nei confronti della nipote di Faber ma ha sempre rispettato la relazione che la ragazza ha ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè è infastidita da Gennaro Lillio? : Francesca De Andrè si confronta con Gennaro Lillio e prende le distanze L’ultima puntata del Grande Fratello ha finito per destabilizzare Francesca De Andrè. A distanza di diversi giorni dalla diretta del reality, la ragazza continua a pensare e ripensare a quanto accaduto in puntata e a non mandar giù alcune cose. In particolare l’amicizia con Gennaro Lillio, a sua detta travisata, e gli attacchi ricevuti dagli opinionisti in ...

Gf - Francesca de André e Gennaro Lillio si baciano. Ma è tutto un gioco - : Luana Rosato Francesca De André e Gennaro Lillio si sono scambiati un bacio sotto le telecamere del Grande Fratello 16, ma si è trattato di un gioco richiesto dalla produzione del reality show Il Grande Fratello ha messo alla prova i suoi concorrenti con un gioco: baciarsi ogni volta che lui lo richiederà. Così, sulle note di una canzone d’amore, Francesca de André e Gennaro Lillio sono stati costretti a darsi un bacio. Dopo una ...

Gf - Fabrizia De André boccia il cognato e approva Gennaro Lillio - : Serena Granato Fabrizia De André ha rilasciato alcune dichiarazioni critiche sul conto del fidanzato della sorella, la gieffina Francesca De André La love-story di Francesca De André e Giorgio Tambellini, il quale è del tutto estraneo al mondo dello showbiz, sembra procedere a gonfie vele. La gieffina Francesca ha tenuto a chiarire la sua posizione circa il tanto rumoreggiato "triangolo amoroso", che la vedrebbe protagonista insieme ...

Francesca De Andrè fa un passo indietro con Gennaro Lillio al GF : Grande Fratello: Francesca De Andrè rassicura il fidanzato Giorgio Francesca De Andrè ha voluto ribadire che tra lei e Gennaro Lillio esiste solo una profonda amicizia. La concorrente del Grande Fratello si è confidata nella notte con Valentina Vignali, Serena e Martina, ribadendo la genuinità dei suoi sentimenti per il fidanzato Giorgio Tambellini. “Il mio cuore è come una stanza e adesso è occupata, se non lo fosse stata l’avrei ...

Gennaro Lillio - la madre lo riabbraccia e non si trattiene : la frecciatina al Gf 2019 : Grande Fratello, Gennaro Lillio incontra sua mamma Titty: la lettera Gennaro Lillio al Grande Fratello ha parlato spesso di suo papà che lo ha abbandonato, ma anche di sua mamma Titty. Per lei ha speso sempre e solo parole meravigliose, ne ha parlato descrivendola come una donna forte e una persona stupenda. E possiamo dire, […] L'articolo Gennaro Lillio, la madre lo riabbraccia e non si trattiene: la frecciatina al Gf 2019 proviene da ...

GF16 - Mila Suarez e Gennaro Lillio chiariscono e si riavvicinano : Grande Fratello dopo un breve periodo di freddo tra Mila Suarez e Gennaro Lillio, torna il calore. I due chiariscono e si riavvicinano La notte ha portato un riavvicinamento importante nella casa del Grande Fratello, quello tra Mila Suarez e Gennaro Lillio. I due concorrenti del GF 16 si sono confrontati a lungo in giardino nelle prime ore del … Continue reading GF16, Mila Suarez e Gennaro Lillio chiariscono e si riavvicinano at ...

Grande Fratello 16 : Gennaro Lillio e Mila Suarez si riavvicinano : Mila Suarez e Gennaro Lillio si chiariscono al Grande Fratello La notte ha portato un riavvicinamento importante nella casa del Grande Fratello, quello tra Mila Suarez e Gennaro Lillio. I due concorrenti del GF 16 si sono confrontati a lungo in giardino nelle prime ore del mattino con lo scopo di riappacificarsi. La storia d’amore mai decollata e l’avvicinamento del partenopeo a Francesca De Andrè in queste settimane, hanno di ...

Gennaro Lillio abbandonato dal padre : “Sono andato in analisi - stavo male” : Gennaro Lillio padre, il concorrente al Grande Fratello 2019 ripensa all’abbandono del genitore Gennaro Lillio sta parlando spesso di suo padre in questi giorni al Grande Fratello. Complice il fatto che Serena Rutelli ha ricevuto una lettera dalla sua madre biologica, anche Gennaro ha ripensato a suo papà, che lo ha abbandonato quando aveva tre […] L'articolo Gennaro Lillio abbandonato dal padre: “Sono andato in analisi, stavo ...

Grande Fratello. Gennaro Lillio perso per Francesca De André intanto Mila contro i due gieffini…Leggi cosa è accaduto : Francesca De André e Gennaro Lillio potrebbero essere la nuova coppia del Grande Fratello se solo lei dovesse decidere di lasciare il suo fidanzato Giorgio; non sappiamo come si metteranno le cose lunedì e... L'articolo Grande Fratello. Gennaro Lillio perso per Francesca De André intanto Mila contro i due gieffini…Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gennaro Lillio in crisi per Francesca De André - il piano di Mila contro i due gieffini : Francesca De André ha stregato Gennaro Lillio, il concorrente in crisi al Gf 2019 Francesca De André e Gennaro Lillio potrebbero essere la nuova coppia del Grande Fratello se solo lei dovesse decidere di lasciare il suo fidanzato Giorgio; non sappiamo come si metteranno le cose lunedì e come affronterà Barbara d’Urso la situazione che […] L'articolo Gennaro Lillio in crisi per Francesca De André, il piano di Mila contro i due ...

Gennaro Lillio padre : “Mi ha abbandonato” - lacrime amare al Grande Fratello : Il papà di Gennaro Lillio lo ha abbandonato a 3 anni, la confessione del concorrente Il confessionale di Gennaro Lillio di oggi sarà senz’altro ripreso nella prossima puntata del Grande Fratello 2019, visto che il concorrente ha parlato del padre e ha confessato di essere stato abbandonato all’età di soli 3 anni; il modello non […] L'articolo Gennaro Lillio padre: “Mi ha abbandonato”, lacrime amare al Grande ...

Grande Fratello 16 - Gennaro Lillio e Francesca de Andrè si piacciono? La gelosia di Mila Suarez : Nella casa del Grande Fratello si sta delineando un'amicizia particolare fra Gennaro Lillio e Francesca de Andrè. I due non hanno problemi nel manifestare affetto davanti alle telecamere. Gennaro, tra i tombeur de femme di questa sedicesima edizione, abbraccia la ragazza e trascorre con lei momenti di tenerezza. E il fidanzato di lei (Giorgio Tambellini) come la prenderà?Intanto Gennaro in confessionale dice di essere frenato in questa ...