Gazzetta | “Juventus | avanza Sarri Il Chelsea pensa a Lampard”

ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2019) Londra è il crocevia per il prossimo allenatore del Napoli. Così scrive ladello Sport che oggi dà l’ex tecnico cel Napoli come favorito alla successione ad Allegri sulla panchina bianconera. Il titolo è: “”. Ecco cosa scrive: Un’altra certezza infatti sono i rapporti recenti, tra la Juventus e Maurizio. Meglio, tra la Juventus e Fali Ramadani, agente che lavora tra gli altri con Pjanic e MS. Ilper il prossimo annoseriamente a Frank Lampard, allenatore del Derby County, e finirà per liberare. La Juventus lo apprezza per stile di gioco e nella scelta del tecnico potrebbe restare nel Granducato di Toscana: da Livorno al Valdarno, casa del tecnico con sigaretta. La finale di Europa League a Baku è mercoledì 29 e allora, sesarà, si saprà tra gli ultimissimi giorni di maggio e i primi di giugno. L'articolo: ...

Gazzetta_it : #Napoli, #DeLaurentiis: '#Juventus sempre aiutata, sono i #padroni d'Italia' - Gazzetta_it : #Juventus, il d.s. #Paratici sul nuovo tecnico: “Abbiamo le idee molto chiare” - Gazzetta_it : #Juventus. #Dybala, idea #Atletico. E il fratello: 'Se ne va. Non sta più bene là' -