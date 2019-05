«Game of Thrones 8» | così il cast dice addio ai fan sui social

Le recensioni dell’ultimo episodio di Game of Thrones : Cosa dicono i critici di "Il Trono di Spade", il finale di una serie che, di certo, ha saputo far parlare di sé

Le cose spezzate (o il finale di Game of Thrones) : “Ho un debole per gli storpi, i bastardi e le cose spezzate”. È questa l’epigrafe corretta del finale di tutti i finali di Game of Thrones, il finale che non aggiusta le cose spezzate, anzi ne rompe alcune altre, e non redime alcuni bastardi, mentre ad altri (bastardi, oggettivamente bastardi, e non parlo di sangue) fa sorridere la fortuna. Il finale che incorona il più spezzato di tutti, mentre manda un altro ...

Se non ti è piaciuto il finale di "Game of Thrones" - Kit Harington e Sophie Turner hanno un messaggio per te : Non ti sveliamo chi sale sul trono: spoiler free!

Game of Thrones - George RR Martin parla del finale e dei libri : Poteva colui che ha creato un intero universo narrativo divenuto poi un’acclamatissima serie televisiva esimersi dal commentare il finale della serie stessa? Certo che no, ed ecco che George RR Martin, l’autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, ha commentato l’epilogo di Game of Thrones sul suo blog : “Difficile credere che sia finita, a dire la verità. Questi anni sono passati in un battito di ciglia“, per ...

Game of Thrones è finito : facciamocene una ragione : ATTENZIONE SPOILER! Il gioco del Trono si è concluso e dopo otto anni ha lasciato orfani i fan di mezzo mondo, me compresa. Prima di parlare di questo, però, vorrei spendere qualche parolina nei confronti di quel milione di fan che ha chiesto a gran voce di rigirare completamente l’ottava e ultima stagione e lo ha fatto addirittura tramite una petizione ad hoc! L’interattività col mezzo comunicativo è una grande possibilità dei nostri giorni e ...

Game Of Thrones non ha eliminato questo particolare nella scena finale di Daenerys : Attenzione: allerta spoilerL’ottava e ultima stagione di Game of Thrones è stata costellata da piccoli errori, messi in evidenza sui social dai fan. Dopo la tazza di Starbucks e una bottiglietta d’acqua lasciate in scena durante le riprese, questa volta protagonista di una svista è stata la Madre dei Draghi. Poco prima dell’addio a Daenerys, uccisa con un pugnale nel petto da Jon Snow, lei si avvicina ...

Le paure del cast di The Big Bang Theory per il finale : “Temevamo che qualcuno morisse come in Game of Thrones” : L'ultimo episodio di una serie non sempre mette d'accordo tutti. Lo sanno bene gli attori di The Big Bang Theory, che hanno condiviso le loro paure per il finale, andato in onda lo scorso giovedì. Al momento, tutti parlano della conclusione di Game of Thrones, che certamente non ha soddisfatto neanche il pubblico più affezionato. E le star della comedy CBS temevano di fare una brutta fine. "Ero preoccupato che qualcuno di noi venisse ucciso ...

Game of Thrones - gli ascolti USA del finale di serie. E’ di nuovo record per HBO : ascolti Game of Thrones: i dati del sesto episodio, finale di serie. record in USA, è l’episodio più visto di sempre su HBO.ascolti Game of Thrones 8×06. – Il finale di serie di Game of Thrones farà parlare di se ancora per tanto tempo (qui la nostra recensione). L’episodio è andato in onda su HBO negli Stati Uniti, domenica e in Italia in contemporanea su Sky Atlantic. Vediamo quindi i dati d’ascolto su HBO.Il finale di serie dal ...

10 cose sull’ultimo episodio di Game of Thrones : Le cose che non avete capito, quelle che non avete notato e quelle che non vi siete ricordati, messe insieme per l'ultima volta

Ho visto l’ultima puntata di Game of Thrones senza aver mai visto le altre : Primo Levi scrisse che “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”, ed è con in mente questa citazione sulla Shoah indebitamente estrapolata e nessuna particolare aspettativa nell’animo che mi appresto a partecipare al mio battesimo del fuoco. Non ho mai visto Game of Thrones, nemmeno una puntata, per quel che ricordo nemmeno un trailer. Non vorrei farne una questione di ordine cosmologico: è andata così, e non tanto per uno di ...

I punti più controversi dell'ultima stagione di Game of Thrones secondo Zerocalcare

Game of Thrones - i dettagli che forse vi sono sfuggiti nell’episodio finale : ATTENZIONE: spoiler sull’ultimo episodio di Game of Thrones Game of Thrones è giunto al termine: nel sesto e ultimo episodio dell’ottava stagione tutti sono andati incontro al proprio destino. In particolare Daenerys Targaryen giunge al culmine del suo potere irrefrenabile e trova dunque una fine inaspettata e altamente tragica. Dopodiché le varie pedine vengono messe tutte al loro posto, con i personaggi superstiti che vengono ...

Maledetto Game of Thrones : gli attori tra depressione - alcool - debiti e malattie - : Marina Lanzone A partire dalla prima stagione, molti interpreti hanno dovuto affrontare dure battaglie personali. Alcuni continuano a combatterle, come l'attrice Sophie Turner Essere un attore di Game of Thrones (il Trono di Spade) non deve essere affatto facile. La serie televisiva, ormai giunta all’ultima stagione, ha ottenuto un successo inaspettato, seguita da milioni e milioni di telespettatori nel mondo. La fama ottenuta ha ...

Game of Thrones 8 - un altro errore nel finale : compare una bottiglietta di plastica : -Attenzione: questo post contiene spoiler sull'ultima puntata di Game of Thrones-Evidentemente, l'entusiasmo di lavorare all'ultima stagione di una serie epica che ha fatto la Storia della tv ha giocato qualche scherzo a chi, sul set di Game of Thrones, doveva controllare che ogni cose fosse al suo posto. E con "al suo posto" intendiamo lontano dalla telecamera.