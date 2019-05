Furto di energia elettrica per il Luna Park | denunciati 12 giostrai sinti

Ora l’elemosiniere rischia un’indagine per Furto di energia : rischia di finire indagato per furto di energia elettrica, il cardinale Konrad Krajewski. l’elemosiniere del Papa ha infatti commesso un reato quando ha rotto i sigilli che impedivano l’erogazione di elettricità agli appartamenti occupati abusivamente in via Santa Croce in Gerusalemme, e ha anche rischiato in prima persona di restare fulminato vici...

Allaccio abusivo - ora l’elemosiniere del Papa rischia di essere indagato per Furto di energia : l’elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, potrebbe presto essere indagato per furto di energia. Areti, la società di Acea che gestisce la rete di distribuzione elettrica di Roma, ha infatti presentato un esposto contro ignoti per l’Allaccio abusivo nello stabile di Spin Time che ieri ha riportato la corrente a 420 persone che abitano ...

Manomette il contatore dell'energia elettrica : 44enne denunciato per Furto : Ha manomesso il contatore dell'energia elettrica, scoperto è stato denunciato dai carabinieri. E' accaduto ad un uomo di 44 anni di Priverno . Le indagini sono state condotte dai militari dell'Arma ...

Napoli - Furto di energia dal discobar. I titolari : 'Non c'è nessun illecito' : 'nessun illecito', ma tutta colpa di un cavo elettrico. I titolari della società Miami Planet, che amministra il discobar Planet di viale Kennedy, si dicono pronti a chiarire che la vicenda legata ad ...