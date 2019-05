Freedom - Oltre il confine | da domani in tv su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Dalla fascia prime-time di mercoledì 22 maggio il programma tv "il" torna con otto nuove puntate. Anche questa seconda edizione sarà condotta dal noto divulgatore Roberto Giacobbo e farà conoscere ai telespettatori tantissime curiosità storiche, scientifiche, antropologiche e archeologiche. Ogni puntata della trasmissione potrà essere seguita in tv su4 e inonline su. La nuova edizione diilLa nuova stagione di questo programma divulgativo di4 ha portato Giacobbo e i suoi collaboratori ad esplorare varie latitudini. Mappamondo alla mano, per questa nuova serie di puntate il documentarista romano e la sua squadra sono volati all'estero in Paesi quali U.S.A., Cina, Egitto, Gran Bretagna, Romania ma naturalmente hanno girato in lungo e in largo anche il Belpaese....

