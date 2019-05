Fratelli d' Italia punta all' Opa su Forza Italia 

PULISCE SCARPA CON MAGLIA ANTIFASCISTA/ Video - bufera su candidata Fratelli d'Italia : Giorgia Manghi, candidata di Fratelli d'Italia alle elezioni comunali di Reggio Emilia, si è pulita una SCARPA con una MAGLIA ANTIFASCISTA: polemiche.

Fratellini (e sorelline) d'Italia : Un milione le domande per il reddito di cittadinanza, un miliardo il risparmio rispetto a quanto stanziato. Che farne? Prima che finisca in un capitolo di spesa diverso, ecco una proposta semplice e chiara: li diamo ai minori e agli stranieri. Tra il 2005 e il 2017 la povertà tra i minori è triplicata (stabile, invece, tra gli over65), col risultato che 1 povero su 4 è minorenne, di fatto un impoverimento delle famiglie ...

Fratelli d’Italia - candidata di Reggio Emilia si pulisce la scarpa con maglietta antifascista e poi la butta in un bidone : “Il 26 maggio decidi tu se continuare ad avere un’amministrazione che strizza l’occhio ai centri sociali o se avere finalmente un’amministrazione all’insegna della legalità e della sicurezza a Reggio Emilia“. È il messaggio elettorale di Giorgia Manghi, candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Reggio Emilia alle elezioni amministrative del 26 maggio. La giovane militante del partito di ...

Giorgia Meloni - rivoluzione nel centrodestra : "Fratelli d'Italia pronta ad allargare i confini dopo il voto" : "dopo le elezioni del 26 maggio pensiamo di poter allargare ulteriormente i confini di Fratelli d'Italia, anche mettendo in discussione tutto quello che abbiamo costruito. Non penso che si possa trattare Fratelli d'Italia, nell'eventuale costruzione di qualcos'altro, come una delle parti in causa: è

"Più sicurezza a Fidenza" ma ha commesso decine di reati. Fratelli d'Italia ritira il candidato consigliere : Furti e porto d'armi: il partito scivola sul casellario giudiziario di un esponente in lista ed è costretto a fare retromarcia

Candidato di Fratelli d'Italia chiede più sicurezza per Fidenza - ma ha commesso 40 reati : ritirato : "Fratelli d’Italia Fidenza va avanti con lo slancio e l’onestà politica, morale ed intellettuale che la contraddistingue e questa di oggi ne è la prova", si legge in una nota del partito

Fidenza - candidato di Fratelli d’Italia vuole “più sicurezza”. Ma ha commesso 40 reati tra furti - danni e incendi : ritirato : candidato con Fratelli d’Italia, voleva fare in modo che la sua città, Fidenza, in provincia di Parma, potesse “ritornare ad essere più sicura”. È quello che Riccardo Sala, di 35 anni, scriveva su Facebook qualche giorno fa, prima che fosse pubblicato il suo certificato giudiziario. Si è scoperto che il candidato ha commesso, tra il 2005 e il 2009, quaranta reati. Tra cui 14 furti in abitazione, decine di furti comuni, ...

Programma Fratelli d’Italia elezioni europee 2019 - tutti i punti : Programma Fratelli d’Italia elezioni europee 2019, tutti i punti Alle prossime elezioni europee Fratelli d’Italia sarà alleato con il gruppo del Conservatori e Riformisti, lo schieramento a destra del Ppe che, fino alla legislatura uscente, ha annoverato al suo interno anche i tories inglesi. Obiettivo dell’eurogruppo è una riforma in senso anti federale dell’Unione che spinga l’acceleratore sul principio di ...

Fratelli d'Italia : Ragusa non deve essere penalizzata : Fratelli d’Italia, Ragusa non deve essere penalizzata. Le considerazioni dopo la manifestazione per la Ragusa-Catania

Elezioni europee 2019 : i candidati di Fratelli d’Italia - tutti i nomi e le liste : Per le prossime Elezioni europee Fratelli d'Italia punta tutto sulla sua leader, Giorgia Meloni, che sarà capolista in tutte le circoscrizioni. Con lei ci saranno il pronipote del Duce, Caio Giulio Cesare Mussolini, poi Daniela Santanché e il sociologo Francesco Alberoni, ma anche il comandante della Folgore, Marco Bertolini.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : il programma di Fratelli d’Italia : Fratelli d'Italia ha presentato il suo programma per le prossime Elezioni europee. Tra i punti principali c'è chiedere rispetto per l'Italia e difendere i prodotti del nostro Paese, fermare l'austerità e ridurre le tasse, ma fermare l'immigrazione clandestina e quello che viene chiamato "processo di islamizzazione".Continua a leggere

Fratelli di Crozza - Conte diventa lo “007 del Garagano” : “Quando l’Italia ha un problema non lo risolvo - lo posticipo” : Nella puntata di Fratelli di Crozza in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza veste i panni di un elegantissimo Giuseppe Conte intento a scegliere gli outfit più adatti per ogni occasione: “Sto provando ad abbinare gli abiti alle prossime difficili decisioni che dovrò prendere, sempre in maniera elegante… lo hanno riconosciuto anche i media più sofisticati. Anche nei momenti più spinosi, non perdo lo charme di James Bond. Giuseppe Cont… lo ...

Controlli di vicinato a Ragusa - piacciono a Fratelli d'Italia : Controlli di vicinato a Ragusa, piacciono a Fratelli d’Italia. Ai cittadini si chiede di esercitare un maggior controllo sul proprio quartiere

Ferraris - l'assessore di Chiamparino che sostiene Fratelli d'Italia : Un modo nuovo di interpretare attraverso di voi una politica più attuale, più moderna». Concludendo: «Voi siete il Gran Paradiso della politica e ci porterete in alto».