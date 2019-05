Francia | scontro sull' eutanasia Il caso Lambert come Eluana

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Gaia Cesare L'uomo di 42 anni è in stato vegetativo da dieci. Ieri è scattato lo stop alla cure. I genitori: "i nazisti" Manca un pezzo di carta, il testamento biologico, un'espressione di volontà inequivocabile che possa dire con certezza, di fronte a una situazione irreversibile, che lui, il paziente, avrebbe detto: interrompete i trattamenti che mi tengono in vita. Perciò ildel francese Vincentricorda la nostraEnglaro. Perché porta in primo piano il dibattito, vietata inil suicidio assistito. Con un'aggravante: stavolta loè anche interno a una famiglia, divisa nei due blocchi che rappresentano le due visioni opposte sugestire il fine vita. Ma ecco i fatti: Vincentha 42 anni, era un infermiere, ma vive in stato vegetativo da oltre dieci, da quando cioè è rimasto vittima di un incidente ...

cbergy69 : Voci dalla Germania: Perché lo scontro tra Francia e Germania prosegue - spe1977 : #VociDallaGermania: Perché lo scontro tra Francia e Germania prosegue: - thewaterflea : RT @huntersi933: Di Maio perché lo deve dire alla Lepen quando il presidente in Francia è Macron? Vuole lo scontro politico? Se ci tiene ta… -