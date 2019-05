Francesco Chiofalo | sta male ' Ho perso la sensibilità alla gamba e la vista'

Francesco Chiofalo dopo l’intervento : ‘La vista continua a calare’ : L’intervento cui Francesco Chiofalo si è sottoposto nei mesi scorsi in seguito alla scoperta di avere una massa tumorale al cervello ha avuto alcune ripercussioni sull’ex protagonista di Temptation Island. A rivelarlo è lui stesso nelle Instagram story in cui risponde alle domande dei fan. Alcune di queste riguardano proprio le sue condizioni di salute, e a chi gli chiede se si sia ripreso del tutto lui replica: “Del tutto no. ...

Francesco Chiofalo racconta come sta dopo l’intervento : ‘Non ho sensibilità in una gamba’. Leggi le sue parole : Francesco Chiofalo ha ritrovato il sorriso al fianco di Antonella Fiordelisi, dopo aver affrontato una delicata operazione al cervello in seguito al tumore che lo ha colpito negli scorsi mesi. Però, non tutto è... L'articolo Francesco Chiofalo racconta come sta dopo l’intervento: ‘Non ho sensibilità in una gamba’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Chiofalo - il reale stato di salute : “Non posso più guidare” : Francesco Chiofalo svela le sue reali condizioni di salute dopo l’intervento per il tumore al cervello: “Ecco perché non ne parlo. Purtroppo non posso più guidare”. La confessione-verità su come sta il fidanzato di Antonella Fiordelisi Francesco Chiofalo ha ritrovato il sorriso al fianco di Antonella Fiordelisi, dopo aver affrontato una delicata operazione al cervello […] L'articolo Francesco Chiofalo, il reale stato di ...

Francesco Chiofalo - dedica ad Andrea Cerioli : “Ti voglio bene amico mio” : Francesco Chiofalo e Andrea Cerioli, un’amicizia nata in tv. La dedica di Lenticchio per l’amico Sia Francesco Chiofalo che Andrea Cerioli hanno trovato l’amore, mentre il primo ha da poco annunciato la storia d’amore con Antonella Fiordelisi, il secondo è felice con la sua scelta a Uomini e Donne, Arianna Cirincione. Tra i due ragazzi […] L'articolo Francesco Chiofalo, dedica ad Andrea Cerioli: “Ti voglio ...

Francesco Chiofalo e Antonella : convivenza e dettagli intimi - gossip : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, confidenze: le risposte della coppia sulla convivenza e sulle domande intime ‘di letto’ Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, ex protagonisti dell’edizione di Temptation Island 2017, sono da qualche giorno usciti allo scoperto, rendendo di dominio pubblico la loro relazione. Da quel momento non perdono occasione di mostrarsi sui social gioiosi […] L'articolo Francesco ...

Francesco Chiofalo su Selvaggia : 'È dispiaciuta che non sia morto - mi odia' : Sono parole molto forti quelle che Francesco Chiofalo ha usato per commentare il comportamento che la sua ex Selvaggia Roma ha avuto quando lui è stato male. Intervistato in radio con la nuova fidanzata Antonella Fiordelisi, il romano ha detto che la donna con la quale ha partecipato a Temptation Island lo odia, che è cattiva e che secondo lui è dispiaciuta che il suo intervento alla testa sia andato bene. Il ragazzo, inoltre, ha paragonato la ...

Francesco Chiofalo : "Il vero dispiacere di Selvaggia è che io non sia morto" : La storia d'amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi procede a gonfie vele ma, in una recente intervista, l'ex di Temptation Island ha lanciato delle pesanti accuse nei confronti della ex ...

Temptation Island : tra le coppie forse Francesco Chiofalo e la nuova fidanzata : Non manca molto per l'inizio di una nuova stagione di Temptation Island versione Vip e in tanti hanno già iniziato a chiedersi quali potrebbero essere le coppie protagoniste del programma. Tra i tanti nomi più o meno famosi, spuntano anche quelli di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, neo coppia che negli ultimi giorni è salita al centro dei riflettori grazie all'ufficializzazione della loro relazione diventata ormai pubblica. Francesco e ...

Francesco Chiofalo e Antonella a Temptation Island Vip? Intanto replica a Selvaggia : Temptation Island Vip, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi nel cast? Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi stanno insieme da poco tempo ma sono già la coppia del momento. La loro relazione è venuta fuori da pochi giorni, ma sono già candidati a Temptation Island Vip. Proprio loro, che si sono conosciuti a Temptation Island, potrebbero adesso […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella a Temptation Island Vip? Intanto replica a ...

Francesco Chiofalo - nuova fidanzata dopo l'operazione al cervello : è l'ex tentatrice Antonella Fiordelisi : 'Basta pettegolezzi su Federica Spano, la mia fidanzata è Antonella Fiordelisi . dopo l'annuncio sui social sul suo nuovo amore, Francesco Chiofalo , di nuovo in forma dopo essere stato sottoposto a ...

Francesco Chiofalo e Antonella insieme? Confessione di Desirée Maldera : Desirée Maldera: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi insieme? Il commento e la Confessione dell’ex tentatrice che fu vicina a Lenticchio durante Temptation Island Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, che feeling. I due sono usciti allo scoperto di recente confermando il gossip che li voleva uniti. Nelle scorse ore, sulla relazione, sono giunte anche le parole […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella insieme? ...

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi in lizza per Temptation Island Vip : Temptation Island Vip news coppie: ci saranno anche Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi? Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, e Antonella Fiordelisi hanno da poco ufficializzato la loro relazione ma potrebbero presto mettere a dura prova il loro sentimento. In che modo? Partecipando come coppia alla seconda edizione di Temptation Island Vip, che tornerà su Canale 5 […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi in lizza ...

Gossip U&D - Francesco Chiofalo sull'amore con Antonella : 'Stanchi di vivere nell'ombra' : Dopo settimane di Gossip e paparazzate, Francesco Chiofalo ha finalmente svelato l'identità della sua nuova fidanzata: lei è Antonella Fiordelisi, una bella ragazza napoletana che ha partecipato sia a Temptation Island che a Uomini e Donne. Il romano ha raccontato al magazine della trasmissione che la storia d'amore che sta vivendo è solida e lo rende felice. Dopo essere stato accostato a Federica Spano, ex corteggiatrice di Andrea Cerioli, ...

Chi è Antonella - la nuova fidanzata (famosa) di Francesco Chiofalo : Un anno travagliato quello di Francesco Chiofalo che, dopo la fine della storia d’amore con Selvaggia Roma e i relativi gossip sul suo carattere troppo turbolento, aveva smesso di far parlare di sé e delle sue relazioni. In questo ultimo periodo si è sentito parlare di lui solo per un fatto ben più grave: la scoperta di un tumore benigno al cervello che, fortunatamente, è stato asportato senza danni. Un grande spavento per Francesco che, dopo la ...